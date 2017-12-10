CARMEDYA.COM – Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Görevlisi Levent Vardal’ın Bien Seramik’in desteğiyle hazırladığı “Sırlar ve Otomobiller” sergisi açıldı.

Klasik otomobiller seramik sanatına ilham kaynağı oldu

Sanatçı Vardal’ın yaklaşık 1 yılda hazırladığı, farklı ebatlardaki eserleri 7 Aralık Perşembe günü Nişantaşı’ndaki Galeri Abay’da sanatseverlerle buluştu.

Seramiğin eğitimini verdiği bir branş olduğunu dile getiren Seramik Sanatçısı Levent Vardal, öğretim üyeliği yaparken bir yandan da sanatsal bir takım çalışmalar üretmek arzusuyla ve otomobillere olan aşırı tutkusuyla böyle bir sergi açmaya karar verdiğini söyledi. Vardal eserleriyle ilgili ‘’Biraz teknikleri farklılaştırarak resim dilini seramikle anlatıp böyle bir sürece

girdim. Otomobillerin kendi dünyasında bir dili ve sırı olduğunu bildiğim için her otomobili resmetmedim. Hiç üretilmemiş 20-25 modeli, çok üretilmiş kült olmuş eski modelleri, beğenilmemiş ve çok tutmamış bazı modelleri resmettim. Sıraltı tekniği kullandım ve seramik bisküvi karolar üzerine sıratlı boyaları şeffaf sırlarla birlikte bir teknik aşamadan geçirdim. Bu süreçte Bien seramik bana bu malzemeleri temin etti. Sayesinde yapım aşamasında malzeme bana çok büyük kolaylık sağladı‘’ şeklinde konuştu.

Çoğunluğu klasik otomobillerin sır tekniğiyle seramikler üzerine tasvir edildiği sergi, 17 aralık pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.