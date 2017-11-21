CARMEDYA.COM – Kış şartlarına lastikleriniz hazır mı? Sürüş ve sürücü güvenliğini tüm çalışmalarında ilk sıraya koyan Continental, sürücüleri sert kış şartlarına hazırlıklı olmaya çağırıyor.

Kış şartlarına lastikleriniz hazır mı?

Mevsimine uygun lastik kullanımını vurgulayan Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay, sürüş güvenliğini artıracak öneriler paylaşıyor.

Continental Türkiye, yaklaşan kış şartlarında tüm sürücüleri hazırlıklı olmaya davet ediyor. Mevsimine uygun lastik seçiminin önemini her fırsatta vurgulayan Continental Türkiye, tüm dünyada trafik kazalarının nedenleri arasında olumsuz hava şartlarına bağlı kazaların üst sıralarda yer aldığını belirtiyor. Continental, havaların +7 derece ve altına düşmesiyle birlikte kış lastiğine geçiş yapmanın önemini vurguluyor.

Kışın yaz lastiği kullanmak kazaya davetiye çıkarıyor

Yaz lastiklerinin yerle temas eden yüzeyi +7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında sertleşir. Bu yüzden yaz lastikleri, hava sıcaklığının +7 derecenin altında olduğu ıslak ve soğuk kış koşullarında yeterli yol tutuşu sağlayamaz. Öte yandan kış lastikleri, üretimlerinde kullanılan özel hamur karışımları sayesinde düşük sıcaklıklarda bile maksimum performans gösterir. Bu yüzden mevsimine uygun lastik seçimi sürüş güvenliği ve araç performansı açısından büyük önem taşır.

Yanlış lastik kullanımının kazaya davet çıkarabildiği gibi ekonomik olarak da sürücüyü zor duruma soktuğunu belirten Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay;

“Doğru lastik seçimi yapmadığımız zaman sadece kendi güvenliğimizi değil yoldaki diğer sürücülerin veya yayaların güvenliğini de tehlikeye attığımızı unutmamamız gerekiyor. Yanlış lastik seçiminin güvenlik dışında bir de ekonomik boyutu bulunuyor. Örneğin otomobilimizi 100 bin km kullandığımızı varsayarsak 2 takım yaz lastiği ile bu 100 bin km mesafeyi almak yerine, 1 takım yaz lastiği 1 takım da kış lastiği ile hem yaz şartlarında maksimum performans elde etmiş hem de kış şartlarında üst düzey güvenlik sağlayarak lastiklerimizi kullanmış oluruz. Kışın yaz lastiği kullanmak lastiklerin daha çabuk yıpranmasına neden olurken aynı şekilde yazın kış lastiği kullanmaya devam etmek lastikte hasar oluşmasına yol açacaktır. ” diye konuştu.

Fren mesafesi hayat kurtarabilir

Özel geliştirilmiş bileşiklerle üretilen kış lastikleri, sıcaklıklar düştüğünde dahi sertleşmeyerek, yol üzerinde tutuşu artırıyor. Öte yandan kışın yaz lastiği kullanmak, fren mesafesini uzatıyor ve yol tutuşunu düşürüyor. Kış lastiği seçimi yaparken aracın orijinal lastik ebadına uymak gerekiyor. Eğer araç için ebat değişikliği yapılacaksa, mutlaka araç üreticisinin önerdiği ebatlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca lastik seçerken sadece lastiğin fiyatına bakmak yerine, her zaman uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Fiyat olarak kısa vadede uygun görünen bir lastik uzun vadede güvenlik, performans, uzun ömür ve yakıt tasarrufu gibi farklı segmentlerdeki kriterler dikkate alındığında olumsuz sonuçlar çıkartabiliyor.