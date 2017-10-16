CARMEDYA.COM – Kia Cee’d kameralara yakalandı. Kia yeni Cee’d modelinin testlerine devam ediyor. Bu kapsamda model kamuflajlı olarak kameralara yakalandı.

Kia Cee’d kameralara yakalandı

Temmuz ayında yayınlanan prototipte olduğu gibi , model sır gibi gizleniyor. Ancak model bilindik Kia tasarımına sahip olabilir Kardeşi Hyundai i30’dan ilham alması beklenen model iddialı tasarıma sahip olacak. Modelde benzinli ve dizel seçeneklerin olacağı biliniyor. Bunun yanında Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Algılama ve Şeritte Seyir Yardımcısı gibi spesifik donanımları da modelde sunulacak.

Tamamen yeni olan Cee’d, 2018 Eylül ayında Frankfurt Motor Show’da sahne laması bekleniyor. Ayrıca Mart ayındaki Cenevre Motor Show’da bir prömiyer yapılma olasılığı da var.