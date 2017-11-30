CARMEDYA.COM – Karsan, BMW teknolojisiyle elektrikleniyor. Otomobil ve motosiklet markalarından biri olan BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması yaptı.

Karsan, BMW teknolojisiyle elektrikleniyor

Anlaşmanın ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, BMW teknolojisi ile birleşerek elektriklendi. BMW’nin elektrikli motoru ve bataryasıyla sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı sağlıyor. Karsan Jest Electric ilk testler sonucunda 180 kilometrelik menzil ve 18 saatlik çalışma süresine ulaşma başarısı gösterdi. Karsan Jest Electric, BMW’nin 94 amper saat (Ah) veya 33 kilowatt saat (kWh) kapasiteli yüksek voltajlı lityum iyon piller tarafından besleniyor.

Motoru ve bataryasıyla sürüş güvenliği

Karsan, elektrikli araç teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen otomobil ve motorsiklet üreticisi BMW Grubu ile elektrikli motor tedariği için anlaştı. Bu kapsamda, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda içten yanmalı versiyonlarıyla kendini ispat eden Karsan Jest+, BMW teknolojisiyle birleşerek elektriklendi. Karsan Jest Electric, BMW elektrikli motoru ve bataryasıyla sürüş güvenliği, dayanıklılık ve performans avantajı sunuyor. BMW Grubu’nun çağın ötesinde elektrikli çözümleriyle menzil ve çalışma saati bakımından da rakiplerinden ayrılan Karsan Jest Electric, Madrid Belediyesi ihalesine yönelik kapsamlı testlerde tek şarj ile 180 kilometrelik menzile ve tam 18 saatlik çalışma süresine ulaşmayı başardı.

Daha güçlü bir Karsan

Gerçekleştirmiş olduğu 100.000 adetlik BMW i3 satışıyla (sınıfında dünyanın en çok satan elektrikli otomobili) alanında dünyanın lider premium otomobil üreticisi olan BMW Grubu ile yapılan tedarik anlaşması Karsan’ı daha da güçlendirmek adına atılmış çok önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.