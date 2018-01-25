CARMEDYA.COM – Dakar Rallisi, 14 günün ardından sona erdi. Yedinci kez araç temizlik sponsoru Alman temizlik şirketi Kärcher, 9.000 km yarış da yaklaşık 2.000 aracı yüzde 80 su tasarrufu sağlayarak yıkadı.
Kärcher’dan yüzde 80 su tasarruflu temizlik
Kärcher, elektrik ve su bağlantısına ihtiyaç duymayan yıkama merkezleriyle Dakar Rallisi’nin temizliği sağladı. Temizlik merkezlerinde bulunan su geri kazanım sistemleri, atık suyu filtreleyerek yeniden kullanılmasını sağladı.
Kärcher Güney Amerika Böle Başkanı Juan Cruz Dato su veya elektrik bağlantısı olmadan tamamen özerk bir şekilde çalışabildiğini söyledi.