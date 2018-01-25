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Kärcher’dan yüzde 80 su tasarruflu temizlik

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Karcher

CARMEDYA.COM – Dakar Rallisi, 14 günün ardından sona erdi. Yedinci kez araç temizlik sponsoru Alman temizlik şirketi Kärcher, 9.000 km  yarış da yaklaşık 2.000 aracı yüzde 80 su tasarrufu sağlayarak yıkadı.

Kärcher’dan yüzde 80 su tasarruflu temizlik

Karcher

Kärcher, elektrik ve su bağlantısına ihtiyaç duymayan yıkama merkezleriyle Dakar Rallisi’nin temizliği sağladı. Temizlik merkezlerinde bulunan su geri kazanım sistemleri, atık suyu filtreleyerek yeniden kullanılmasını sağladı.

Kärcher Güney Amerika Böle Başkanı Juan Cruz Dato su veya elektrik bağlantısı olmadan tamamen özerk bir şekilde çalışabildiğini söyledi.

Karcher

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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