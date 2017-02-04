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Japonya’dan Mitsubishi’ye ağır ceza

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COMMitsubishi Motors, araçların yakıt tüketimi testlerinde hile yapması nedeniyle Japonya‘da ağır para cezası aldı.

Japon basınında yer alan haberlere göre toplam 485 milyon yen tutarındaki ceza, markaya araçların kataloglarında yer alan yakıt tüketimi değerlerinin hesaplamalrında hile yapılması ve müşteriyi yanıltmaya yönelik tutumu nedeniyle verildi.

Geçtiğimiz dönemde Mitsubishi hisselerinin bir bölümünü Nissan satın almıştı.

Cezaya konu olan yanlış bilgiler Mitsubishi tarafından üretilen ve Outlander‘ın da içinde bulunduğu dokuz modeli kapsıyor.

Bu modellerin çoğu Japonya ve Asya pazarına yönelik ürünlerden oluşuyor.

Mitsubishi Motors geçtiğimiz süreçte iddiaları kabul etmişti. İlk ceza Japonya’dan gelirken, birçok ülkede de konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

Önder Canözer
26 yıl dergi sektöründe değişik görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar yaklaşık 2 bin kadar aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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