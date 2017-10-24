Jaguar XE SV İle Pist Rekoru Peşinde

CARMEDYA.COM – Jaguar, XE SV ile pist rekoru peşinde. Jaguar, XE SV Projesi ile Nurburgring’teki dört kapılı tur rekorunu kırmak için kolları sıvadı.

Jaguar, XE SV ile pist rekoru peşinde

Dört tekerden çekiş sistemiyle gelen model 600 HP gücünde. Şirket göre, ilk müşteri teslimatı öncesi ellerinde model bulunuyor. Satıştan önce bu modelin rekor kırması gündemde. Jaguar XE SV Projesi, SVT’nin F Type’dan sonraki ikinci özel modeli. Ayrıca dünya çapında 300 ünite ile kesinlikle sınırlı olacak ve bunların yaklaşık 60’ı ABD’ye 188.495 dolar fiyatla geliyor. Jaguar, XE SV 3.3 saniyede 0-100 hızlanmasını tamamlıyor. Modelde 5.0 litrelik V8 motor yer alıyor. 600 HP güce sahip olan model ZF marka şanzıman ile kombine ediliyor.