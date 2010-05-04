Jaguar F-Pace’e Özel Seri

CARMEDYA.COM – “2017 Yılın Otomobili” ve “Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili” ödüllerinin sahibi Jaguar F-PACE, şimdi Black Sport Edition ile Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları’nda.

240 beygir gücündeki Ingenium dizel motoru, AWD sistemi, siyah gövde rengi ve gövde detayları, siyah renk jantları ve siyah iç detayları ile sportif bir karakteri ön plana çıkartıyor.

Tükiye’de sınırlı sayıda sunulan Jaguar F-PACE Black Sport Edition, 127 bin Euro tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.