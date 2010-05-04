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Jaguar F-Pace’e Özel Seri

Yazan Önder Canözer -
Jaguar F-PACE Black Sport Edition

CARMEDYA.COM – “2017 Yılın Otomobili” ve “Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili” ödüllerinin sahibi Jaguar F-PACE, şimdi Black Sport Edition ile Borusan Otomotiv Jaguar Yetkili Satıcıları’nda.

240 beygir gücündeki Ingenium dizel motoru, AWD sistemi, siyah gövde rengi ve gövde detayları, siyah renk jantları ve siyah iç detayları ile sportif bir karakteri ön plana çıkartıyor.

Tükiye’de sınırlı sayıda sunulan Jaguar F-PACE Black Sport Edition, 127 bin Euro tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına sahip.

Önder Canözer
26 yıl dergi sektöründe değişik görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar yaklaşık 2 bin kadar aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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