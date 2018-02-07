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Jaguar D-Type yeniden doğuyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Jaguar D Type

CARMEDYA.COM – Jaguar arşivlerine dokunuyor ve bir avuç ikonik modeli yeniden canlandırıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı en son efsanevi D-Type’dır.

Jaguar D-Type yeniden doğuyor

Jaguar D Type

Son D-Type yaklaşık 62 yıl önce inşa edilmiş olsa da, Jaguar Classic kısa bir süre sonra yeniden üretim yapacak. İlk model için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Otomobil Salon Retromobile’de tanıtılacak. D-Type, E-Type kadar ünlü değil ama, modeli 1955 yılında Le Mans 24 Saat yarılarını kazanarak tarihteki yerini belirginleştirdi. 1957 Jaguar, her yönüyle otantik. Ayrıca kalbinde altı silindirli XK motoru yer alıyor.

Arabayı sipariş eden müşteriler, 1955 Shortnose spesifikasyonu veya 1956 Longnose varyantı arasında seçim yapabilirler. Jaguar başlangıçta 100 D-Type modelini inşa etmeyi planladığı için üretim 25 ünite ile sınırlı olacak. Altı yıl sonra şirket sadece 75 adetlik model üretecek. Jaguar Land Rover Classic direktörü Tim Hannig, yaptığı açıklamada “Jaguar D-Type, dünyanın en zorlu motor yarışlarında göze çarpan rekoruyla, tüm zamanların en ikonik ve güzel yarış otomobillerinden biridir” dedi.  Jaguar, D-Type’ın ne kadarıa mal olacağını açıklamadı.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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