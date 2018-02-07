CARMEDYA.COM – Jaguar arşivlerine dokunuyor ve bir avuç ikonik modeli yeniden canlandırıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı en son efsanevi D-Type’dır.

Jaguar D-Type yeniden doğuyor

Son D-Type yaklaşık 62 yıl önce inşa edilmiş olsa da, Jaguar Classic kısa bir süre sonra yeniden üretim yapacak. İlk model için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Otomobil Salon Retromobile’de tanıtılacak. D-Type, E-Type kadar ünlü değil ama, modeli 1955 yılında Le Mans 24 Saat yarılarını kazanarak tarihteki yerini belirginleştirdi. 1957 Jaguar, her yönüyle otantik. Ayrıca kalbinde altı silindirli XK motoru yer alıyor.

Arabayı sipariş eden müşteriler, 1955 Shortnose spesifikasyonu veya 1956 Longnose varyantı arasında seçim yapabilirler. Jaguar başlangıçta 100 D-Type modelini inşa etmeyi planladığı için üretim 25 ünite ile sınırlı olacak. Altı yıl sonra şirket sadece 75 adetlik model üretecek. Jaguar Land Rover Classic direktörü Tim Hannig, yaptığı açıklamada “Jaguar D-Type, dünyanın en zorlu motor yarışlarında göze çarpan rekoruyla, tüm zamanların en ikonik ve güzel yarış otomobillerinden biridir” dedi. Jaguar, D-Type’ın ne kadarıa mal olacağını açıklamadı.