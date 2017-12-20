CARMEDYA.COM – İsveçli aileler, araçları Göteborg ve çevresindeki trafiğe açık yollarda test edecek ve izlenimlerini Volvo Cars mühendislerine aktaracak.

Göteborg bölgesinde yaşayan Hain ve Simonovski aileleri, ilk iki aile olarak Drive Me projesine destek vermek üzere Volvo XC90 premium SUV’larını teslim aldılar. Önümüzdeki yılın başında bunlara üç aile daha katılacak. Dört yıl içerisinde Drive Me projesine 100 kişi dahil edilecek.

Her iki aile de otomobille günlük kullanım alışkanlıklarını devam ettirecekler. Şirketin mühendisleri Drive Me üzerinden tüketicilerin işe gidip-gelme, çocukları okula götürme veya alışverişe gitme gibi kullanım alışkanlıklarıyla ilgili bilgiler toplayabilecek.

Volvo Cars, 2021 yılına kadar tamamen otonom bir otomobilin ticarileşmesini planlıyor. Drive Me’ üzerinden elde edilecek olan veriler söz konusu otonom araçların geliştirilmesini de sağlıyor.

“Bu projenin bir parçası olmak çok güzel,” diyen Alex Hain, 45 yaşında, “Bir gün hayat kurtaracak olan bir teknolojinin geliştirilme sürecinin bir parçası olma şansını elde ediyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Drive Me, gerçek kullanıcıları sürüş destek sistemleri, dolayısıyla tamamen otonom araç teknolojilerinin farklı aşamalarının test edilmesi sürecine dahil ediliyor.

“Drive Me, Volvo Cars için önemli bir araştırma projesi,” diyerek değerlendirmesine başlayan şirketin Ar-Ge departmanı Kıdemli Başkan Yardımcısı Henrik Green, “Aileleri projeye dahil ederek çok değerli bilgiler toplamayı umuyoruz. Elde etmiş olduğu bilgi birikimi ve deneyimi otonom sürüş teknolojimizi şekillendirmek ve geliştirmek için kullanacağız. 2021 yılında müşterilerimize tamamen otonom araçlar sunacağız.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu ilk aşama boyunca sürücü ellerini her zaman direksiyon üzerinde tutacak ve aracı kullanırken sürüşü denetleyecek. Ancak zamanla, Drive Me projesindeki tüm katılımcılara, özel bir eğitim aldıktan sonra, kademeli olarak daha gelişmiş sürüş destek sistemlerine sahip araçlar sunulacak.

Otomobilleri test etmek, başlangıç aşamasında bir Volvo Cars güvenlik uzmanının gözetiminde kontrollü bir ortamlarda gerçekleştirilecek. Şirket güvenlik noktasında herhangi bir soru işareti olan hiçbir teknoloji devreye alınmayacağı da vurguladı.



