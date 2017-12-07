CARMEDYA.COM – Isuzu Novociti Life, Design Turkey’de “Ulaşım Araçları ve Aksesuarları” kategorisinde “İyi Tasarım” ödülünün sahibi oldu.

Tasarım ödülünün sahibi Isuzu Novociti Life

2018 yılı başında satışa sunulacak olan Novociti Life, alçak tabanlı tasarımıyla engelli ve yaşlı nüfusun hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yenilenen altyapı platformu ve motorunun arka bölüme taşınmasıyla daha sessiz bir ortam sağlıyor.

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality kapsamında 6.’sı düzenlenen Design Turkey, kendi sınıflarında en iyi tasarımları seçti. Aracın tüm tasarımı engelli bireylerin ve yaşlıların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almaları için Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde, Türk tasarım ekibi tarafından alçak tabanlı olarak tasarlandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin verdiği “İyi Tasarım” ödülü, 2’si yabancı olmak üzere toplam 5 jüri üyesinin kararıyla verildi. Ödül için başvuran adayların belirli bir kriterin üzerine çıkması ve kendilerini kanıtlamaları beklenirken, bu kriterleri karşılayan tüm tasarımlara ödül etiketi verildi. 2018 yılı başında satışına başlanacak olan modele, ilk ödülünü Türkiye’nin en prestijli tasarım yarışmasından almış oldu.

Alçak tabanlı olabilmesi için motoru arkaya taşınan yeni nesil Novociti Life’ta yapılan bu değişiklik, ses izolasyonu ile seyahatlerin daha konforlu geçmesine de katkı sağlayacağı düşünülüyor. Yenilenen altyapı platformu ile küçük bir otobüse dönüştürülen ve Avrupa’nın değişen şehiriçi toplu taşıma ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda geliştirildi.