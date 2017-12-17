CARMEDYA.COM – Porsche tarafından 50 yıl önce üretilen ve hurda halinde keşfedilen otomobil, üç yıl süren restorasyon çalışması ardından ilk günkü haline getirildi. Otomobil “911 (901 No. 57) – Bir Efsanenin Başlangıcı” adlı sergisinde gösterilecek.

İşte yollardaki en eski Porsche 911

Porsche Müzesi, koleksiyonuna en son kattığı otomobili sergilemeye hazır. Müzedeki 911 serisinin en eski otomobili, 14 Aralık 2017 – 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek “911 (901 No. 57) – Bir Efsanenin Başlangıcı” adlı sergide otomobil tutkunlarıyla buluşacak. Ekim 1964’te üretilen kırmızı coupe, o tarihte 901 olarak adlandırılan spor otomobilin seri üretim bandından çıkan ilk modellerinden biri. Üretildiği tarihten neredeyse tam 50 yıl sonra Porsche Müzesi tarafından keşfedilen otomobil, restore edilerek orijinal haline getirildi. Otomobil, 50 yıldır Porsche fabrikası koleksiyonunun eksik parçalarından biri olarak biliniyor.

Orijinal parçalar kullanılarak incelikle restore edildi

Müzenin otomobili satın alma kararında büyük rol oynayan faktörlerden biri de, eski 911’in daha önce herhangi bir şekilde restorasyondan geçmemiş olmasıydı. Müzenin uzmanları, spor otomobili orijinaline olabildiğince sadık bir şekilde restore etme fırsatı bulmuşlar. Otomobil, üç yıl süren bir çabayla, başka bir otomobilden alınan orijinal şasi parçaları kullanılarak restore edilmiş. Otomobilin motoru, şanzımanı, elektrik aksamı ve iç mekanı da aynı şekilde onarıldı. Restorasyon sırasında orijinal parçaları yenileriyle değiştirmek yerine mümkün olduğu ölçüde mevcut parçaları korumak hedefleniyor.