CARMEDYA.COM – Yıl sonuna geldik. Markalar özellikle yıl sonuna doğru daha başarılı satış rakamları yakalamak için birbirinden cazip kampanyalar düzenliyor.

Bizde bunları sizler için derledik. 2017 Aralık ayı itibariyle markalarda hangi kampanyalar var?

İşte yılın son otomobil kampanyaları

2017 Aralık ayı Renault kampanyaları

Renault, aralık ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde sıfır faiz sunuyor. Clio modelleri, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24 bin TL kredi 12 ay sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Ayrıca, ya da 20 bin TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi seçeneği var. Ayrıca vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12 bin TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı mevcut.

Aralık ayında Symbol 60 bin 250 TL, Clio HB 67 bin 600TL, Clio ST 81 bin 550TL, Megane HB 76 bin 450 TL. Megane Sedan 76 bin 450TL, Kangoo 60 bin 950 TL, Captur 90 bin 200 TL, Kadjar 106 bin 100 TL, Zoe 129 bin 900 TL. Talisman 150 bin 750 TL ve Koleos 183 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault’nun hafif ticari modellerinde de aralık ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30 bin TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2 bin TL’lik ek indirim sağlanıyor.

2017 Aralık ayı Nissan Kampanyaları

Nissan, aralık ayında düzenlediği indirim ve finansman kolaylıklarının yanı sıra mtv indirimi ile araç sahibi olmak isteyenlere 2017’nin son firsatini sunuyor. Suv’un lideri Nissan ayrıca, tüm binek modellerinde 4 bin tl’ye varan indirim sunarken yeni Qashqai ve yeni X trail modellerinde ise sıfır faizli 40 bin tl kredi imkani da sunuyor.

Yaptığı indirim ve finansman kolaylıkları ile 2017’nin son kampanyasını başlatan Nissan, yeni yıl öncesi avantajlı fiyatlarla otomobil sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor. Motorlu taşıtlar vergisi kampanyası başlatan Nissan, aralık boyunca satın alınan tüm binek modellerin aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstleniyor.

MTV bizden

Ocak 2018’de yürürlüğe girecek yeni MTV sistemi öncesinde otomobil satın alanlar aralık MTV’sini ödemeyerek avantaj sağlayacak. Örneğin, 1.6 dCi dizel motorlu Qashqai satın alan müşteri aralık ayında satın alındığında ortalama 3 yıllık kullanım sonunda 2 bin 071 TL’ye kadar ek avantaj sağlamış olacak.

Nissan SUV modeli X-Trail ve Crossover modeli Qashqai için sıfır faizli 40 bin TL finansman desteği sunuyor. Ayrıca müşteriler yeni Qashqai için lansmana özel sunulan avantajlı fiyatları finansman kampanyasından aynı anda faydalanabiliyor. Micra 12 bin TL, şehrin haylazı Juke ise 18 bin TL’ye varan sıfır faizli 12 ay vadeli finansman kolaylığı ile sunuluyor.

6 bin TL indirim

2016 yılında, Yılın Pick-up’ı ve Nissan Navara, yüzde 0 faizli finansman kampanyası ile 12 ay vade ile 50 bin TL’ye varan finans desteği ile sunuluyor. Finansman kampanyası tercih etmeyen müşteriler ise Navara’ya 6 bin 500 TL’ye varan indirimle sahip olabiliyor.

Nissan yetkili servislerinden 4 adet Bridgestone veya Lassa marka lastik satın alanlara; tüm bakım, onarım ve aksesuarlarda kullanabilecekleri 31 Mart 2018 tarihine kadar geçerli 150 TL (KDV dahil) tutarında servis indirimine sahip olacak.

2017 Aralık ayı Toyota kampanyaları

Fiyat artışı yapmayan Toyota, aralık ayında satın alınacak modellerinin MTV tutarını da ödeyecek. 1 Ocak 2018 tarihinden sonra tescil edilmesi durumunda 2017 yılına ait MTV tutarı kadar olan miktarını da karşılayacak.

2017 Aralık ayı Dacia kampanyaları

Dacia, aralık ayında 4×2 1.5 dCi 90 bg sahibi olmak isteyen müşteriler 32 bin 850 TL peşinat ile 35 ay vadede aylık 743 TL ödeme seçeneği sunuyor. Ayrıca vade sonunda 42 bin 818 TL’lik balon ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

Bu kampanyadan yararlanmak istemeyen müşteriler için ise Duster’ın manuel vites versiyonlarında 24 bin TL kredi 12 ay ya da 20 bin TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12 bin TL kredi, 12 aya kadar sıfır faiz fırsatının yanı sıra daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı mevcut.

62 bin TL’den başlayan fiyatlar

Aralık ayında Sandero 48 bin 950 TL, Dokker Van 53 bin 950 TL ve Dokker Combi 62 bin 000 TL’den sunuluyor. Logan MCV 59 bin 200 TL, Duster 64 bin 050 TL ve Lodgy 80 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Dacia, ticari taksi müşterilerini ise 1 bin 500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.

207 Aralık ayı Citroen kampanyaları

Citroën, aralık ayında 40 bin TL’ye 20 ay yüzde 0 faiz fırsatları sunmaya başladı. Citroën’in C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerine avantajlarla sahip olunuyor. C-Elysée, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ayrıca 2 bin TL’lik takas indirimi sağlanıyor. Aralık ayında Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 30 bin TL’ye 20 ay yüzde 0 faiz ve 2 bin TL takas indirimi sağlanıyor. Aralık 2017’de Citroën’in binek ve hafif ticari araçlarında uygun faiz ve ödeme koşulları Citroën Yetkili Satıcıları’nda.

Kampanya kapsamında Citroën C3, C4 Cactus, C4 Picasso ve SUV özellikli yeni C3 Aircross modellerinde 40 bin TL’ye 20 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Takas avantajı kapsamında ise, C-Elysée, C4 Cactus, C4 Picasso ve Berlingo Combi modellerinde 2 bin TL’lik takas indirimi imkanı sağlanıyor.

2017 Aralık ayı Ford kampanyaları

2017’nin son günlerinde hayalindeki Ford’un sahibi olmak hem binek hem de ticari modellerinde “0 faiz” fırsatı sunuyor. FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını marka müşterilere sunacak. Ek olarak paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Ford’un binek modellerinde sunulan 4 yıl veya 100 bin km garanti, tüm ticari modellerde ise 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor.

Fiesta’ya, ‘Ford Options’ kredi seçeneği ile ayda 705 TL taksit ile sahip olabiliyor. Ford Options kredisi ile araç alımlarında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 3 bin 000 TL indirim avantajından yararlanabiliyor.

Ford yılın son ayında tüm binek modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Ayrıca, Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 7 bin TL takas desteği, Focus ST Line modelinde ise tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4 indirim aralık ayı boyunca devam ediyor.

“Her Şey Dahil Finans Paketi”

Ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faiz kampanyasını sunuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin TL, 20 ay, yüzde 0 faizli kredi desteği sunuluyor. Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde müşterilerine sunduğu kış lastiği kampanyasını aralık ayında da sürdüren Ford; Custom ve Ranger modellerini satın alanlara, 4 adet kış lastiğini ÖTV ve KDV dahil olarak 1 bin 200 TL karşılığında alma fırsatı sağlıyor.

Ayrıca, aralık ayında alınmış tüm binek modellerde, Tourneo Courier ve Transit Courier modellerinde yine Aralık ayında Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim sunuyor.

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks ise “Üçlü Ekonomi Zirvesi”ni aralık ayında da sürdürüyor. Ford Trucks’ta 200 bin TL’ye, 3 yıl, yüzde 0,89 faizli kredi kampanyası devam ediyor. Ayrıca kampanya kapsamında çekici serisinde 3 adet bakım paketi ve 3. yıl garantisi müşterilere ücretsiz olarak sunuluyor. Ford Trucks çekici sahibi olan herkes, garanti süresini hiçbir ücret ödemeden bir yıl daha uzatma imkanına sahip oluyor. 2. el ağır ticari araçta TruckMarket ise yılın son ayına özel olarak, 2. El 1846T çekicilerde, 100 bin TL, 12 ay ve 0 faiz fırsatı sunuyor.

2017 Aralık ayı Seat kampanyaları

SEAT, Leon ve Yeni Ibiza modellerinde ZUBİZU üyelerine özel indirimlerle yılı sonlandırıyor. SEAT kampanya kapsamında Yeni Ibiza modellerini yüzde 3’e varan, Leon modellerini ise yüzde 5’e varan tavsiye edilen indirimlerle sunuyor.

Leon 1.2 TSI 110 HP Style DSG ve 1.4 TSI 125 FR modelleri yüzde 5’e varan, diğer tüm benzinli ve 1.6 TDI 115 HP Style modeli yüzde 3’e varan fırsatlarla kampanyaya dahil olurken; tüm benzinli yeni Ibiza modelleri ise yüzde 3’e varan tavsiye edilen indirimlerle SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.