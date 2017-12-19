İşte Mercedes-Benz G serisinin iç mekanı

CARMEDYA.COM – Yeni Mercedes-Benz G Serisi önceki nesilinde yer alan kokpit tasarımından vazgeçerek yeni bir dile imza attı. Modelin iç mekanı artık daha modern.

İkonik dokunuşlar

Mercedes’in dikkat etmemizi istediği şeylerden biri de, dışarda sunulan tasarımın iç mekana yansıması durumudur. Örneğin, yuvarlak far tasarımı, havalandırma ızgaralarında etkisini göstermiş. Ayrıca gösterge paneli yeniden tasarlanmış. Burada E serisinden hatırladığımız dijital gösterge ve orta konsol paneli yer alıyor. Bunun dışında kabin bölümünde göze çarpan bir diğer detay ise bol tutulmuş eşya gözleri. Ayrıca burada bir adet çıkabilen bardak tutucu yer alıyor. Otomobilin içindeki baş ve diz mesafeleride arttırılmış. Bu sayede modelin iç mekanı fazlasıyla ferah kılınmış.

Geleceğin G-Serisi müşterileri ayrıca iki ekipman paketi arasından seçim yapabilecekler: Özel İç Mekan ve Özel İç Mekan Plus. Bu paketler kapsamında otomobilin iç mekanı oldukça farklı bir hal alabiliyor.