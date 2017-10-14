CARMEDYA.COM – Irmscher yorumuyla Opel Grandland X. Opel Grandland X’in piyasaya sürülmesinden sonra özel bir modifikasyon şirketi modeli mercek altına aldı.

Irmscher yorumuyla Opel Grandland X

Irmscher , Almanya merkezli bir modifikasyon şirketi. Opel Grandland X için isteğe bağlı bir ön ızgara tasarladı. Bu ızgaraya, üstte bir krom veya karbon fiber şeritte eklenmiş. Modelde 17, 19 ve 20 inç alaşım jantlardan oluşan bir dizi seçenek müşterilere sunulmuş.

Aracın iç kısımlarında değişiklikler yapılmış. Paslanmaz çelik kapı eşiği plakaları ve özel deri döşeme seçenekleri modelde mevcut. Son olarak, Irmscher, 1.2 litrelik turbo motor ve 1.6 litrelik dizel motorların gücünü yaklaşık 25 HP yükseltecek basit bir yazılım uygulanmış.