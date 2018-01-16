CARMEDYA.COM – Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı’nda Q Inspiration Concept’i tanıttı. Marka 2017 yılında, global pazarda toplam 246.492 adet araç satışı gerçekleştirerek hem önceki yıla göre satışlarını yüzde 7 arttırdı.
Infiniti Q Inspiration konseptini tanıttı
Infiniti Tasarım Direktörü Karim Habib, Q Inspiration Concept hakkında; “Geleneksel sedan mimarisinin evrimini bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Uzun kabin bölümünü akışkan bir biçimde daha dengeli bir oranda genel tasarımının içine katmayı amaçladık. Kısa ön tasarım ve uzatılmış karoser sayesinde konfor ve hacim anlamında tutucu bir segmentte yeni oranlar yakalayarak neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz.” diyor.