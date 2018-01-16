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Infiniti Q Inspiration konseptini tanıttı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
İnfiniti Q Inspiration Concept

CARMEDYA.COM – Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı’nda Q Inspiration Concept’i tanıttı. Marka 2017 yılında, global pazarda toplam 246.492 adet araç satışı gerçekleştirerek hem önceki yıla göre satışlarını yüzde 7 arttırdı.

 

Infiniti Q Inspiration konseptini tanıttı

İnfiniti Q Inspiration Concept

Infiniti Tasarım Direktörü Karim Habib, Q Inspiration Concept hakkında; “Geleneksel sedan mimarisinin evrimini bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Uzun kabin bölümünü akışkan bir biçimde daha dengeli bir oranda genel tasarımının içine katmayı amaçladık. Kısa ön tasarım ve uzatılmış karoser sayesinde konfor ve hacim anlamında tutucu bir segmentte yeni oranlar yakalayarak neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz.” diyor.

 

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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