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Infiniti Q Inspiration Concept modeli ödül aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
INFINITI Q Inspiration Concept

CARMEDYA.COM – Infiniti, Detroit Otomobil Fuarı’nda iki tasarım ödülü kazandı ve 2021’de yüzde 100 elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı. Q Inspiration Concept ile “En İyi Konsept” ve “En İyi İç Mekan” dallarında iki tasarım ödülü kazandı. 2021 yılında yüzde 100 elektrikli seri üretim otomobillerini piyasaya süreceğini açıkladı.

Infiniti Q Inspiration Concept modeli ödül aldı

INFINITI Q Inspiration Concept

Infiniti Q Inspiration Concept’te, “Dünyanın üretime hazır ilk değişken sıkıştırma oranlı motoru”, VC-Turbo kullanılıyor. Kompakt yapısıyla bu yeni motor, sürücü ve yolcu deneyimine vurgu yapan geniş ve minimalist bir kabinin üretimine olanak sağlıyor.

2021’de ilk yüzde 100 elektrikli Infiniti üretilecek

INFINITI Q Inspiration Concept

Automotive News Dünya Kongresi’nde markasının 2021 yılında yüzde 100 elektrikli motora sahip seri üretim bir otomobili pazara süreceği açıklandı. Yine 2021 yılında modellerinde elektrik destekli seçeneklerin yer alacağı belirtildi. 2025 yılında ise elektrikli ya da elektrik destekli modellerinin küresel satışların yarısını oluşturması bekleniyor.

E-POWER ile şarj ihtiyacı ortadan kalkıyor

INFINITI Q Inspiration Concept

e-POWER ile yüksek performanslı aküyü şarj eden düşük hacimli benzinli bir motor sayesinde dışarıdan şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yüzde 100 elektrikli otomobillere benzer sürüş deneyimi sunan yepyeni bir sistem.

Marka 8 yıldır aralıksız büyümeye devam ediyor

INFINITI Q Inspiration Concept

2017 yılında Iinfiniti, global pazarda toplam 246.492 adet araç satışı gerçekleştirerek hem önceki yıla göre satışlarını yüzde 7 arttırdı hem de 8 yıldır süren artış trendini sürdürdü. Marka, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve Tayvan’da tüm zamanların satış rekorlarına ulaştı.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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