CARMEDYA.COM – Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, IndyCar Serisi, Honda ve Chevrolet arasında bir gösteri etkinliği haline gelmişti. Ancak yakın gelecekte işler biraz değişebilir.

IndyCar için yeni adaylar aranıyor

Seriyi düzenleyen Jay Frye, yaptığı açıklamada “Başka bir OEM ortağı bizim için büyük bir hedeftir” dedi . “Bu herhangi bir markanın kesinleşmiş olduğu anlamına gelmiyor. Ancak beklentilerimiz arasında” dedi. Bu serinin geliştirilmek istenmesi, uzun vadeli planların habercisi. Ancak seriye ilk kimin katılacağı henüz belli değil.