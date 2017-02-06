Volvo S90 ve V90’a Tam Puan

CARMEDYA.COM – Premium otomobil üreticisi Volvo Cars, yeni S90 ve V90 ile Yayalar İçin Otonom Acil Frenleme (AEB) testlerinde altı noktada tam puan alan ilk otomobil üreticisi oldu.

Ayrıca, her iki otomobilde genel değerlendirmede 5 yıldız alarak, otomotiv güvenliği inovasyonu konusunda liderler arasındaki konumunu güçlendirdi. S90 ve V90’ın genel sonuçları, geçen yıl testlere giren tüm modelleri geride bırakıyor ve otomobillerin bugüne kadar Euro NCAP’da yer alan tüm Volvo otomobiller arasında ilk üçe girmesini sağlıyor. Bu sonuçlar, Euro NCAP Otonom Acil Frenleme Otomobilden Otomobile arkadan çarpma testlerinden (AEB City ve AEB Urban) tam puan alan ilk otomobil olan XC90’ın ayak izlerini takip ediyor. S90 ve V90, Volvo yeni modellerinde standart olarak yer alan güvenlik ekipmanının bir sonucu olarak 2017 testlerinde de beklenildiği gibi performans gösterdiler ve tam puanla 5 yıldız aldılar. Volvo Cars Group Volvo Car Güvenlik Merkezi Direktörü Malin Ekholm konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Otomobillerimizin güvenlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılaması ve derecelendirme kurumları tarafından geliştirilen tüm testleri geçmesi için çok çalışıyoruz. Odaklandığımız konu, her zaman olduğu gibi, güvenlik. City Safety sistemimiz gibi Otonom Acil Frenleme sistemleri, trafik kazalarını ve yaralanmaları da azaltmakta çok etkili olacağına inandığımız tam otonom sürüşe sahip otomobillere giden yolculuğumuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adım” dedi.

Volvo’nun Otonom Acil Frenleme testlerindeki başarısı tüm Volvo otomobillerde standart olarak yer alan City Safety sisteminin bir sonucu. City Safety, hem gece hem de gündüz, yolda ileride yer alan araçlar, yayalar ve bisikletliler gibi potansiyel tehditleri algılayarak çalışıyor. Malin Ekholm, "Güvenlik, Volvo Cars’da bizim her zaman ilk önceliğimiz olmuştur. S90 ve V90’ın AEB testlerinde 5 yıldız olarak derecelendirilmeleri ve en yüksek puanları almaları bizim otomobillerimizde güvenli, keyifli ve kendine güvenen bir sürüş deneyimi sunma konusundaki iddiamızı bir kez daha vurguluyor” diye ekliyor. Euro NCAP tarafından düzenlenen AEB Yaya testleri, yaya algılama sistemlerinin performansını ölçmek üzere tasarlanıyor. Testlerde AEB sistemi olmasa ölümcül bir şekilde sonuçlanabilecek üç ayrı kaza senaryosu kullanılıyor. Testler, gerçek hayatta yayaların dahil olduğu kazalarda sıklıkla karşılaşılan kritik ve yaygın durumları içeriyor:

-Bir yayanın sürücünün bulunduğu taraftan yola çıkması durumu

-Bir yayanın yolcunun bulunduğu taraftan yola çıkması durumu (bu senaryo için iki ayrı test düzenleniyor)

-Bir çocuğun park etmiş iki aracın arasından, yolcunun bulunduğu taraftan yola çıkması durumu

Volvo Cars’ın 2020 yılından itibaren yeni bir Volvo otomobilin içerisinde hiç kimsenin hayatını kaybetmeyeceği ya da ciddi olarak yaralanmayacağına dair uzun vadeli bir vizyonu bulunuyor. S90 ve V90, Volvo’nun otomotiv güvenliğindeki liderliğine adanmışlığının ve bu alana yaptığı sürekli yatırımların bir kanıtını oluşturuyorlar.