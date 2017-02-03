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Hyundai Elantra GT Geliyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Hyundai Amerika pazarı için ürettiği Elantra GT, 2017 Chicago Otomobil Fuarı’nda otomobilseverler ile buluşacak. Daha büyük ızgara kullanılan model standart versiyondan ayrışıyor.

Marka tarafından sınırlı fotoğrafları yayınlanan Hyundai Elantra GT, içeride ise kırmızı dikişli detaylarıyla ön plana çıkıyor. Modelin direksiyon ve start&stop düğmesinin olduğu bölümdeki kırmızı çıtalar da gözlerden kaçmıyor. Modelde kullanılacak motor kesinleşmezken, 2.0 litre atmosferik bir ünitenin yer alması bekleniyor.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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