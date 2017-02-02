Honda Yeni Bir Rekora Daha İmza Attı

CARMEDYA.COM – Dünyanın önde gelen üreticilerinden Honda, 2016 yılını üretim rekoruyla kapattı. Honda, Kuzey Amerika, Asya ve Çin de dahil dünyanın farklı kıtalarında bulunan otomobil fabrikalarında üretim rekoru kırdı.

Global üretim merkezlerinin tamamında toplam 4 milyon 999 bin 266 adet otomobil üreten Honda 2015 yılı ile kıyaslandığında üretim adedini yüzde 10 civarında artırmayı başardı.

Üretim programına dahil ettiği yeni ürünlerle ürün gamını baştan aşağı yenileyen Honda 2016 yılını başarıyla tamamladı. Honda, Kuzey Amerika, Asya ve Çin de dahil dünyanın farklı kıtalarında bulunan otomobil fabrikalarında tarihi bir rekora imza attı.

Kuzey Amerika bir milyon 956 bin 196 adetle ilk sırada yer alırken onu bir milyon 940 bin 885 adetle Aysa ve 133 bin 875 adetle Avrupa takip ediyor. Son iki yılda Japonya’da da büyümesini sürdüren Honda, Japonya dışındaki üretim merkezlerinde 5 yıl üst üste büyümesini sürdürdü.