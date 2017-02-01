Honda Kararını Açıkladı

CARMEDYA.COM – Honda, 2017 FIA WTCC’ye (Dünya Binek Otomobiller Şampiyonası) Tiago Monteiro, Norbert Michelisz ve Ryo Michigami olmak üzere üç pilotla katılacağını açıkladı.

Üç pilot 2017 sezonu için geliştirilen Honda Civic WTCC ile yarışacak. Köklü bir motorsporları geçmişine sahip olan Honda 2017 FIA WTCC’de Honda Ar&Ge ve JAS Motosport tarafından yeni sezon için kış boyunca geliştirilen üç adet Honda Civic WTCC ile mücadele edecek. Honda Civic WTCC’yi Dünya Şampiyonası’nda deneyimli Tiago Monteiro ile Norbert Michelisz ve Japonya’daki Süper GT serisinden transfer edilen ancak ilk kez WTCC’de mücadele edecek olan Ryo Michigami olmak üzere üç başarılı pilot kullanacak.

Tiago Monteiro için 2016, WTCC kariyerinin en başarılı sezonuydu. Sezonun başında Slovakya’da elde ettiği zaferle FIA Dünya Şampiyonası’nda liderliği ele alan Portekizli pilot, genel klasmanda 3’üncü oldu ve Haziran ayında Portekiz’de Vila Real sokaklarında koşulan yarışta ev sahibi olarak oldukça popülerdi. 2012 yılında Suzuka, Japonya’da Civic WTCC ile Honda logosuyla yarışmaya başlayan 40 yaşındaki pilot 2017 yılında Honda ile 5’inci sezonunu geçirecek. 32 yaşında olan Macar pilot Norbert Michelisz, üç sezon bireysel olarak Civic ile yarıştıktan ve iki kez bireysel sürücüler klasmanında WTCC Trophy ödülünü kazandıktan sonra Honda fabrika takımına 2016 yılında katıldı. Honda’nın ev sahibi olduğu WTCC’nin Japonya ayağında 1-2-3 yapan pilot, şampiyonanın pilotlar klasmanında 4’üncü oldu.

Geçen yıl Twin Ring Motegi’de dördüncü bir Civic ile WTCC başlangıcını yapan Ryo Michigami kış testi sırasında otomobille ilgili daha fazla deneyim kazanma fırsatı yakaladı. 43 yaşındaki pilot Japonya’nın prestijli Süper GT Şampiyonasında 2000 yılında kazandığı zaferle çıkış yaparken Japonya’nın tam zamanlı ilk WTCC pilotu olacak. Geçtiğimiz sezonu 6.’ncı sırada tamamlayan ve Fransa’daki Paul Richards pistinde zafer kazanan Rob Ruff, Honda’nın 2017 WTCC ekibinde olmayacak.

Tiago Monteiro #18

“Honda’nın ekibinde olmak çok güzel ve 2017 sezonunda yaşanacaklar konusunda da son derece heyecanlıyım. 2012 yılında Honda’nın WTCC programına dünya şampiyonu olma hedefiyle katıldım. Hedefim değişmedi. 2016 yılında şampiyonluğa daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştım ve genel klasmanda 3’üncü oldum. Yine geçtiğimiz sezon FIA Dünya Şampiyonası’nda liderliğe çıkan ilk Portekiz pilot oldum ve doğduğum yere çok yakın olan Vila Real’de çok iyi bir derece yaptım. Geçtiğimiz sene Civic WTCC şimdiye kadarki en iyi performansını sergiledi ve ekip de çok iyi iş çıkardı. 2017’de bu başarıyı sürdürürsek, ki öyle olacağından eminim, unvan için şansımız büyük.”

Norbert Michelisz #5 -Castrol Honda WTCC

“2017 yılında tekrar Honda ile yarışacağım için çok mutluyum. Fabrika takımındaki ilk yılım bir alışma dönemiydi. Sezonun ikinci yarısında ivme kazandık. Sıralama turlarında elimizden geleni yaptık ve Honda’nın ev sahibi olduğu Japonya yarışını kazandığım için çok mutluyum. Dünya Şampiyonu olma hedefimi destekleyecek otomobile ve iyi bir ekibe sahibim. Bunda hiçbir şüphem yok. Hedefim olan şampiyonluk için gerekli olan düzeye ulaştığıma inanıyorum. Tiago, Ryo ve mükemmel ekibimizin desteğiyle tüm sezon boyunca kusursuz bir performans sergileyeceğimize inanıyorum.”

Ryo Michigami #34 -Castrol Honda WTCC

“Japon bir pilot olarak Dünya Şampiyonasında bir Japon markasını temsil etme imkanı bulduğum için gurur duyuyorum. Bu sezonun benim için büyük bir mücadele olacağının farkındayım. Ancak Japonya’daki kariyerim boyunca elde etmiş olduğum bütün bilgi birikimi ve deneyimi kullanacağım. Sezon boyunca mükemmel bir performans gösterecek motivasyona da sahibim. Elime geçen bu fırsatı iyi değerlendirip motorsporları kariyerimin dönüm noktasına dönüştürmek istiyorum. Honda, JAS Motorsports, Tiago ve Norbi ile birlikte bunu başarmak için elimden geleni yapacağım.”

Masashi Yamamoto – Honda Racing Team JAS

Honda Motor Co., Ltd. Motorsporları Bölümü Genel Müdürü

“2017 sezonunda dünyanın en iyi pilotlarından Tiago Monteiro ve Norbert Michelisz ile birlikte olmaktan dolayı son derece memnunuz. FIA Dünya Binek Otomobil Şampiyonasında tüm sezon boyunca yarışan ilk Japon pilot olan Ryo Michigami’ye Honda takımı adına hoş geldin diyoruz. Japonya’daki uzun ve bir o kadar da başarılı motorsporları kariyerinden elde etmiş olduğu bilgi birikimi ve deneyimle takımımıza çok büyük katkılar sağlayacağından eminim. Deneyimli pilotlarımızla birlikte kış boyunca Civic WTCC üzerinde çalıştık ve geliştirmeler yaptık. Bu yıl gerek sürücü, gerek markalar klasmanında şampiyon olmayı hedefliyoruz. Son olarak Rob Huff’a 2016 yılında WTCC programımıza katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendisine bundan sonraki yaşantısında şans dilerim.”