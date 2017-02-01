Audi 8 Milyonuncu Quattro Modelini Üretti

CARMEDYA.COM – Audi’nin ilk olarak 1980 yılında satışa sunduğu ve otomotiv dünyasında bir devrim olarak nitelendirilen quattro dört tekerden çekiş sistemine sahip 8 milyonuncu modeli Meksika’da üretim bandından indirildi.

Kar ve buz da olmak üzere her türlü yol koşulunda güvenli ve sürüş keyfi sunan quattro teknolojili 8 milyonuncu otomobil, Audi’nin Meksika’da bulunan San Jose Chiapa Üretim Merkezi’nde banttan indirildi. Yeni Q5 2.0 TFSI quattro modeli, aynı zamanda quattro teknolojisinin geldiği son noktayı temsil ediyor. Audi, 6 milyonuncu quattro’yu da 2014 Temmuz ayında Almanya’daki Ingolstadt Fabrikası’nda üretmişti.

quattro teknolojisi, bugün 100’den fazla modelde kullanılıyor. Audi Q7, Audi A4 allroad quattro, Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi R8 ve tüm S ve RS modellerinde standart olarak bulunan quattro dört tekerlekten çekiş sistemi, diğer model serilerinde de opsiyonel olarak sunuluyor.

2015 yılında, dünya çapındaki Audi müşterilerinin yüzde 44’ü, quattro çekişli model serilerini tercih etti. Audi Q5 ise, 262.000 adetlik satışla listenin zirvesine yerleşti. quattro modelleri özellikle ABD, Kanada, Rusya ile Orta Doğu pazarlarında yüksek satış rakamlarına ulaştı. Almanya’da ise 122.048 adet quattro sistemi taşıyan araç satıldı.

Başarı öyküsü: quattro’nun tarihi

Audi, henüz hiçbir otomobil üreticisinin hızlı, hafif ve seri üretime uygun dört çekişli bir sistem geliştirmediği 1980 yılında, quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle otomotiv tarihinde çığır açtı. Teknoloji, ilk kez 1980 yılında Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Ur-quattro ile görücüye çıktı.

quattro teknolojisi Audi’ye motor sporlarında da büyük zaferler getirdi. Audi’nin şu anki başarı listesinde dört Dünya Ralli Şampiyonluğu, ABD’nin ünlü Pikes Peak Hill Climb yarışında altı zafer, bir ABD TransAm birinciliği, iki DTM birinciliği, 11 ulusal Super Touring Car Şampiyonluğu ve bir Touring Car Dünya Kupası bulunuyor. Kasım ayı sonlarında FIA Dünya Rallycross Şampiyonası’nda Audi S1 EKS RX quattro ile Driver World Champion ve Team World Champion unvanlarını kazanan Mattias Ekström ve özel rallycross ekibi EKS’nin bu başarıları ise, quattro teknolojisinin en yeni zaferini teşkil ediyor.