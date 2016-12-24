Buradasınız
Home > Güncel > Mercedes-Benz Türk’e Yeni Atama

Mercedes-Benz Türk’e Yeni Atama

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COMMercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Ezgi Yıldız Kefeli atandı. Ezgi Yıldız Kefeli, görevi 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Otomobil Satış Mali Kontrol Müdürlüğü görevine atanan Arzu Dede Gönültaş’tan devralıyor.

2007 yılında Mercedes-Benz Türk’te göreve başlayan Ezgi Yıldız Kefeli, Stratejik Pazarlama & Ürün Planlama, İnsan Kaynakları ve Satınalma departmanlarında görev alırken, Almanya ve Çin’de çeşitli projelerde de yer aldı. Sonrasında Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Bölümünde farklı kademelerde çalışan Ezgi Yıldız Kefeli, son olarak CEO Asistanlığı görevini yürütmekteydi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Kefeli, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesinde Pazarlama Bölümünde tamamladı.

Ezgi Yıldız Kefeli evli, İngilizce ve Almanca biliyor.

Önder Canözer
26 yıl dergi sektöründe değişik görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar yaklaşık 2 bin kadar aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

Benzer yazılar

Yeni Civic HB Gün Sayıyor

Buz Adam 908’in Kokpitinde

Yukarı