Mercedes-Benz Türk’e Yeni Atama

26 yıl dergi sektöründe değişik görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar yaklaşık 2 bin kadar aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.