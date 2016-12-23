Mercedes Konsept EQ CES Fuarı’nda

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz markasının geliştirdiği Konsept EQ Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sahne aldı. Mercedes’in bu elektrikli SUV modeli, hem tasarım hem de teknolojileriyle göz dolduruyor. Tesla Model X’i kendine rakip alan Mercedes Konsept EQ daha verimli olması için geliştirmeleri devam ediyor. Bunun yanında marka bir de van modeli elektrikli olarak sunacak. Daimler Yönetim Kurulu Üyesi Ola Källenius; emsiyon probleminden kurtulup bu tarz otomobilleri yaygınlaştıracaklarını belirtti. Bunun için çalışmalarınında devam ettiği gelen açıklamalar arasında.