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Mercedes Konsept EQ CES Fuarı’nda

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz markasının geliştirdiği  Konsept EQ Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) sahne aldı. Mercedes’in bu elektrikli SUV modeli, hem tasarım hem de teknolojileriyle göz dolduruyor. Tesla Model X’i kendine rakip alan Mercedes Konsept EQ daha verimli olması için geliştirmeleri devam ediyor. Bunun yanında marka bir de van modeli elektrikli olarak sunacak. Daimler Yönetim Kurulu Üyesi Ola Källenius; emsiyon probleminden kurtulup bu tarz otomobilleri yaygınlaştıracaklarını belirtti. Bunun için çalışmalarınında devam ettiği gelen açıklamalar arasında.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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