İlk Sürüş: Citroen C3 Yeni Yüzüyle Türkiye’de

Citroën, 2002’den bu yana 3.5 milyondan fazla satılan en başarılı modellerinden C3’ü tamamen yeniledi. Sinop ile Samsun arasındaki sahilyolu güzergahında kullanma imkanı bulduğum C3’ün en önemli özelliği ConnectedCAM™ teknolojisi. Dikiz aynasının arkasında ön cama entegre edilen bu kamera sayesinde kaza anlarını, acil durumları ve yolda karşılaşılan ilginç görüntüleri kayıt altına alabilirken, isteyenler sosyal paylaşımlarını araç içinden de yapabiliyorlar. Bu kısa bilgiden sonra isterseniz C3’e göz atmaya tasarımıyla başlayalım.

Üçüncü nesil Citroën C3, ilk bakışta yükseltilmiş bir C1 ile profilde Cactus modellerini anımsatıyor. Önde C4 Picasso çizgisinden izler taşıyan araç, C1, Cactus ve C4 Picasso’ya has detayları aynı gövdede buluşturuyor. İç ve dış tasarımda kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu otomobilin tavanı ve dikiz aynaları da farklı renklerde seçilebiliyor.

Citroën’in karakteristik hale gelen üç katmanlı ön far tasarımı C3’te de yer alıyor. LED‘leri barındıran gündüz farları ve ana far grubu olabildiğince yüksek konumlandırılarak kaputun yüksekliğini de arttırılıyor. Çıtaların altında yer alan çift krom barlar, LED farlara kadar uzanarak genişlik algısını güçlendiriyor. 16 inçlik jantların kullanımına izin veren geniş ve siyah renkteki tekerlek yuvaları, araca küçük bir Crossover görünümü veriyor. Arkada, geniş ve kaslı bir görünüm sağlayan kanatlar ile dinamizm tamamlanıyor. C3’ün logosu bir önceki modele göre biraz farklılık taşıyor. Citroën logosu C4 Cactus’te olduğu gibi krom çerçeveli parlak siyah olarak kullanılıyor.

Yeni Citroën C3, Türkiye’de düşük yakıt tüketimi, verimliliği ve çevreci özellikleriyle bilinen 1.2 litrelik benzinli ve 1.6 litrelik dizel motor seçenekleriyle 52 bin 250 TL’den başlayan rekabetçi fiyatla yollara çıkıyor.

İkinci nesil C3’ten 21 mm. daha geniş, daha uzun ve 4 cm daha alçak olan yeni Citroën C3, Cactus’de kullanılan Airbump teknolojisine ve 300 litre bagaj hacmine sahip. Airbump’da kullanılan alifatik termoplastik poliüretan malzemeler, günlük kullanım boyunca maruz kalınan güneş ışığı, yağmur suyu, kullanıma bağlı eskime, çizilme vb. etkenlere karşı çok başarılı bir koruma sunuyor. Özellikle şehir içinde çizilmeye ve hasara karşı oldukça hassas bölgeler olan kapılar, altı hava dolu birer tampona sahip oluyorlar. Airbump panelleri, versiyona bağlı olarak beyaz veya kırmızı çerçevelere sahip.

Üç farklı tavan rengi alternatifi sunan C3’te 9 farklı gövde rengi ve 36 farklı kombinasyon bulunuyor. C3’ün gelişmiş sürücü destek sistemleri arasında şerit değiştirme uyarısı da bulunuyor.Yeni C3, en son nesil, performanslı ve ekonomik PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik PureTech 3 silindirli motor 82 HP’lik güce sahipken 1.6 litrelik dizel BlueHDi motor 75 HP ve 100 HP’lik Stop & Start teknolojisine sahip iki versiyon ile satışa sunuluyor. Yakında EAT6 otomatik şanzıman da versiyonlara dahil olacak. Lansmanda kullandığım araçta 1.6 litrelik 99 HP güç ve 245 Nm tork üreten bir motor görev yapıyordu. Düz vitesin geçişleri yumuşak ve kullanımı kolay. Motor ise genel olarak ara hızlanmalarda tepkisiz kaldı. Verilere göre daha atak bir motor bekledim ama ara hızlanmalar için bir veya iki kademe vitesi düşürmek gerekti.

Aracın ön bölümü diz ve baş mesafesi için yeterli ancak arkada baş mesafesi eğimli tavan nedeniyle uzun boylu yolculara sıkıntı yaşatabilir. Keza sportif tasarım nedeniyle arka camın küçük olması da arkada biri oturduğunda görüşü kaybetmenize neden oluyor. Geri görüş kamerası ise opsiyonlarda ne yazık ki bulunmuyor. Yeni C3’te arka park sensörü, şerit değiştirme uyarısı, yokuş kalkış asistanı, şeritten ayrılma uyarı sistemi, sürücü yorgunluk uyarısı, gibi önemli güvenlik teknolojileri kullanılıyor.

C3’ün navigasyon dahil tüm fonksiyonlarına, kontrol merkezi olarak görev yapan, Mirror Screen teknolojisinin kullanıldığı 7 inçlik dokunmatik ekrandan erişilebiliyor. Direksiyonun arkasındaki sade tasarımlı hız ve devir göstergeleri arasında benzin ve hararet göstergeleri ile dijital bilgi ekranı yer alıyor.

Kokpit dekorasyonu kullanıcının karakterine göre kişiselleştirilebiliyor. Farklı malzemelerde kaplamalar ile tercih edilebilen kokpitte, dikişli veya dikişsiz detaylar, krom veya benzeri renklerle de kombine edilebiliyor. Böylelikle koltuk malzemesiyle uyumlu olarak iç mekanın havası da değiştirilebiliyor. Yeni Citroen C3, 130 mm ile bir önceki versiyondan 22 mm daha fazla diz mesafesi sunuyor.

5 kapılı karosere sahip yeni C3, 3.99 metrelik toplam uzunluğu ve 10,7 metrelik dönüş yarıçapı ile dikat çekiyor.

Citroën ConnectedCam

Pratik, kullanışlı ve kullanıcı dostu olan Citroën ConnectedCam teknolojisi, otomotiv dünyasında ilk kez yeni C3’te kullanıldı. GPS ve 16 GB dahili hafızaya sahip olan entegre kamera (120 derecelik geniş açı, FHD, 2 mega piksel), dikiz aynasının arkasına monte edilerek tüm yolculuğu sürücünün gördüğü açıdan kayıt altına alıyor.

Bu kayıt hem eğlence hem de sürüş güvenliği için kullanılabiliyor: Güvenli bir şekilde dikiz aynasının altında yer alan düğmeye basılarak, sosyal ağlarda paylaşmak veya hatıra olarak saklamak amacıyla fotoğraf çekilebiliyor (manzara, gün batımı, yol görüntüsü vb.) veya düğmeye basılı tutarak 20 saniyeye kadar video kaydı alınabiliyor. Video kaydı, düğmeye basılmasından itibaren 10 saniye öncesini ve 10 saniye sonrasını kaydediyor. Citroën ConnectedCam™ ücretsiz uygulaması vasıtasıyla anında telefonunuza iletilen kayıtlı içerikler, sürücü tarafından araç durduğunda, yolcular tarafından ise anında paylaşılabiliyor.

Herhangi bir kaza riski halinde ise, sistem sensörleri sayesinde tehlikeyi kendisi algılayarak otomatik olarak kayıt almak için devreye giriyor. Kayıt, (30 saniye öncesi ve 60 saniye sonrası) olacak şekilde 1.5 dakika boyunca devam ediyor. Bu videolar kaza sonrası kanıt olarak kullanılabiliyor.

Citroën ConnectedCam™ uygulaması ile aracın konumu bulunabiliyor ve sonradan kolayca tekrardan bulabilmek adına kaydedilebiliyor. Bunun için akıllı telefonlara Citroën ConnectedCAM uygulamasını indirmek gerekiyor.

Yazı: Önder Canözer / Fotoğraflar: Citroen

Mekan: Sinop – Samsun