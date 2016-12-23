2006 Ford GT İkinci Sahibini Arıyor

CARMEDYA.COM – Bir dönem Le Mans yarışlarında tozu dumana katan 2006 model Ford GT, hala ilk gün ki çekiciliğini koruyor. Ancak bu model biraz daha özel. Ford GT40 Heritage Edition olan otomobil, tamamen el yapımı olarak tasarlanmış. Gulf Oil çıkartmalarıyla süslenen 2006 Ford GT, sadece 2942 Km yol yapmış. 10 yıl geçmesine rağmen hala yeni görünen model 5.4 litre V8 motor ile karşımızda. Bu motor modele 3.5 saniyelik 0-100 hızlanma değeri sunuyor. Modelin maksimum hızı ise 330 Km/s. Bu özel modelin fiyatının 450.000 $ olacağı tahmin ediliyor. Görenleri kendine hayran bırakan 2006 Ford GT, bir açık arttırmada ikinci sahibini arayacak.