Porsche 911 R’a Şanslı Sahibini Arıyor

CARMEDYA.COM – Sadece 990 örneği bulunan Porsche 911 R yeni sahibini arıyor. Bir açık arttırma da en yüksek teklifi verene gidecek olan model, geniş çamurlukları, kaput ve yan bölümde yer alan çıkartmalarıyla dikkat çekiyor. Model kendine has siyah rengiyle geliyor. Yan bölümde yer alan Porsche yazıları sarı olarak renklendirilmiş. Büyük ve çok kollu jantlar modelin sportif algısını yükseltirken bu durumu sarı fren kaliperleri desteklemiş. Kapı girişlerinde model Racing is life “Yarış Hayattır” logolarıyla geliyor. Siyah deri detaylar Porsche 911 R’ın iç mekanını şık kılmış. BOSE ses sisteminin yer aldığı modelde özel paspaslar yer alıyor. Porsche 911 R’da 4.0 litre hacminde motor kullanılıyor. 500 Hp güç değerine sahip olan bu motor altı ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş. Şubat ayı içinde açık arttırmaya sunulacak olan modelin başlangıç fiyatı ise henüz belli değil.