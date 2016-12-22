Ferrari’den Kış Turu

CARMEDYA.COM – Ferrari sadece etkileyici makineler üretmekle kalmıyor. Bir de bu otomobil sahiplerini dünya çapında bir araya getirmek için çeşitli etkinlikler yapıyor. Bunların en büyüğü Güney Kore’de yapıldı. Kış turu adı verilen etkinlikte Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Endonezya ve Tayland’dan bir çok ziyaretçi bir araya toplandı. Rotada Gangwon-do’daki yollar, Semiwon bahçesi ve Naksan tapınağı gibi önemli yerler de bulunuyordu. 488 GTB, Spider ve F12 Berlinetta gibi modellerin ağırlıklı olarak katıldığı etkinlikten fotoğraflara yansıyan kareleri sizler için derledik keyifli seyirler.