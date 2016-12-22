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Ferrari F430’a Liberty Walk İmzası

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Ünlü modifikasyon firmalarından olan Liberty Walk, Ferrari F430 için yeni bir gövde kiti yayınladı. Model ilk etapta geniş ön hava girişleriyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra genişletilmiş çamurluklar da modele daha heybetli bir hava katmış. Ön tampon altında bir de splitter kullanılmış. Yan bölümde de etek ayrıntıları unutulmazken, arka bölümde modeli daha da sportif gösteren difüzör kullanılmış. Ek olarak stoplara kadar uzanan arka kanat modele farklılık katmış. Karbon takviyeli plastikten yapılan bu parçaların maliyeti 29.160 $, eğer ki arka kanadı almazsanız 24.300 $ ödemeniz gerekecek. Modelde ayrıca havalı süspansiyonlar ve jantlar da göz dolduruyor.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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