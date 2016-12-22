AVEK’ten Skoda Müşterilerine Yeni Bir Hizmet

CARMEDYA.COM – 2014’ün son çeyreğinde Skoda Yetkili Satıcı ve Servis ağını açan Avek Otomotiv, hali hazırda, aracını servise bıraktığında başka bir araca ihtiyaç duyanlar için geçici araç, iş saatlerinde servise aracını bırakamayanlar için gece servisi, aracını servise bıraktıktan sonra geri dönüşlerini kolaylaştırmak için ücretsiz müşteri servisi gibi hizmetler sunuyor.

Bu yıl 11’nci kuruluş yılını kutlayan AVEK, her yıl başarısını arttırıyor. Satış ve Servis olarak 5 markasında da önemli bir yerde olan Avek Otomotiv’in başarılarının sırrı müşterilerine fark yaratan hizmet sunma anlayışı. En yeni hizmeti ise, aracına periyodik bakım yaptırmak isteyen müşterilerine yeni artırdığı servis kapasitesi ile beklemeden ertesi güne randevu taahhüdü vererek müşterilerinin bu konudaki beklentilerini karşılıyor.