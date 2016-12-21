Ferrari GTC4Lusso T Görücüye Çıktı

CARMEDYA.COM – Ferrari, GTC4Lusso T modelini büyük bir Pazar olan Çin ile buluşturdu. Guangzhou Show’da sergilenen model fazlasıyla ilgi gördü. Otomobilin fiyat etiketi ise dudak uçuklattı. Ferrari GTC4Lusso T için 515.815 $ fiyat biçilmiş. Ferrari GTC4Lusso T 3.9 litre V8 motora sahip. Turbo destekli bu ünite 602 Hp güç ve 760 Nm tork değeri üretiyor. 0-100 hızlanması 3.5 saniye sürerken, model maksimum 320 Km/s hıza ulaşabiliyor. 2016 Yılın Motoru ödülünü alan bu ünitenin yakıt tüketim değeri ise 11.6 olarak biliniyor.