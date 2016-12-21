Buradasınız
Home > Ferrari > Ferrari GTC4Lusso T Görücüye Çıktı

Ferrari GTC4Lusso T Görücüye Çıktı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Ferrari, GTC4Lusso T modelini büyük bir Pazar olan Çin ile buluşturdu. Guangzhou Show’da sergilenen model fazlasıyla ilgi gördü. Otomobilin fiyat etiketi ise dudak uçuklattı. Ferrari GTC4Lusso T için 515.815 $ fiyat biçilmiş. Ferrari GTC4Lusso T 3.9 litre V8 motora sahip. Turbo destekli bu ünite 602 Hp güç ve 760 Nm tork değeri üretiyor. 0-100 hızlanması 3.5 saniye sürerken, model maksimum 320 Km/s hıza ulaşabiliyor. 2016 Yılın Motoru ödülünü alan bu ünitenin yakıt tüketim değeri ise 11.6 olarak biliniyor.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

Benzer yazılar

Renault ve Dacia’dan Büyük İndirim

Hyundai’nin Tasarımları Schreyer’e Emanet

Yukarı