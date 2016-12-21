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BMW X3 M Testlere Başladı mı?

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Uzunca bir süre SUV konusunda BMW tarafında sessizlik sürüyor. Uzun süredir devam eden sessizlik Nurburgring pistinde yakalanan kamuflajlı bir modelle son buldu. Tamamen Vinil kaplı olan test otomobili, markanın X3 modelinin boyutlarına yakın. Modelde güncelleştirilmiş ön ızgara, tamponlar ve hava girişleri dikkat çekiyor. Arkada yer alan dört çıkışlı egzoz ve otomobilden yüksek devirlerde gelen homurtular “Model BMW X3 M mi?” sorularını akıllara getiriyor. Model pist testlerinde kameralara yakalandı. Sizler için yayınlıyoruz. Keyifli seyirler.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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