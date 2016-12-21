1991 Honda NSX Yeni Sahibini Arıyor

CARMEDYA.COM – İlk olarak ABD’de ve Japonya’da satılan Honda NSX, markanın en etkileyici modelleri arasında. 1991 yapımı bu örnek ise ikinci sahibini arıyor. Model stok olarak bırakılmamış. Otomobilin stok 5 ileri şanzımanı 6 ileri olarak değiştirilmiş. Modelde daha sportif bir egzoz kullanılmış. Ek olarak coilover süspansiyon kullanılmış. İçeride yeni bir direksiyon simid ve Recaro marka sürücü koltuğu bulunuyor. 1991 Honda NSX sadece 136.794 Km’de. Otomobilin satış fiyatı ise 30.300 $ olarak belirlenmiş.