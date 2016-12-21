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1991 Honda NSX Yeni Sahibini Arıyor

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – İlk olarak ABD’de ve Japonya’da satılan  Honda NSX, markanın en etkileyici modelleri arasında. 1991 yapımı bu örnek ise ikinci sahibini arıyor. Model stok olarak bırakılmamış. Otomobilin stok 5 ileri şanzımanı 6 ileri olarak değiştirilmiş. Modelde daha sportif bir egzoz kullanılmış. Ek olarak coilover süspansiyon kullanılmış. İçeride yeni bir direksiyon simid ve Recaro marka sürücü koltuğu bulunuyor. 1991 Honda NSX sadece 136.794 Km’de. Otomobilin satış fiyatı ise 30.300 $ olarak belirlenmiş.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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