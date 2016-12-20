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Mazda CX-3 ve CX-5’e Özel Stip Paketi Geliyor

Yazan Alper Güler -

Geçtiğimiz haftalarda Mazda CX-5 yenilenen yüzü ile karşımıza çıktı. Marka bununla yetinmeyerek 2017 Tokyo Auto Show için özel bir stil paketi hazırlıyor. Bu paket ayrıca CX-3 modeline de uyarlanacak. Modellere özel ön tampon tasarlanmış. Daha sportif bir görünüm yaratmak için tampon kıvrımları keskinleştirilmiş. Ayrıca iki modelde de yan etek ayrıntıları unutulmamış. 245 / 45R20 lastiklere özel 20 inç jantlar kullanılmış. Karartılmış jantların hemen arkasında aynı tonda fren kaliperleri kullanılmış. İçeride ise alüminyum pedal takımı kullanılmış. Yeni paspaslar da versiyona özgü olarak tasarlanmış. İki model de 2017 Tokyo Motor Show’da sahne alacak. Bu özel stil paketlerinin etiket fiyatları henüz belli değil.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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