Carmedya Aralık Sayısı Yayında

CARMEDYA.COM – CARMEDYA’nın 73 sayfalık yeni sayısı yayına girdi. 9.8 mb boyuta sahip ücretsiz dergiyi aşağıdaki linklerden veya www.carmedya.com adresli sitedeki dergi kapağı görsellerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Carmedya’nın yeni sayısında yenilenen Citroen C3 modelinin Sinop ve Samsun yollarında gerçekleşen ilk sürüşüne dair izlenimleri okuyabilirsiniz. Aralık sayımızda pick-Up özel dosyamız Pick-Up Adventure kapsamında Ford Ranger, Nissan Navara ve Toyota Hilux ile çıktığımız İstanbul – Seydikemer – İstanbul güzergahlı yolculuğumuzun ve Akdağ’ın zirvesine tırmanışımızın hikayesine yer vedik.

Kasım ayının gelişmeleri ve güncel haberleri bulabileceğiniz dergimizin yeni sayısında sürüş izlenimi köşesinin dört konuğu var; Opel Mokka X, Renault Talisman 1.6 dCi, Gyundai i10 1.25 AT ve VW Amarok 3.0 TDI V6…

Dergide ayrıca ilginizi çekebilecek birçok model hakkındaki çarpıcı haberleri de okuyabilirsiniz.

Keyifle okumanız dileğiyle…

http://www.carmedya.com

Carmedya Aralık 2016 sayısını indirmek için tıklayın

Carmedya Aralık 2016 sayısını sayfada açmak için tıklayın

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