CARMEDYA.COM – IMSA-Tuned Mercedes-AMG GT’ yi yeniden yarattı. Bu Mercedes-AMG GT S, IMSA ve güncellemelerinin sonrasında oluşturuldu.

IMSA-Tuned Mercedes-AMG GT’ yi yeniden yarattı

Marka ilk olarak stok modeline güç veren motor üzerinde güncellemeler yaptı. Daha güçlü pistonlar,daha gelişmiş turboşarj ve intercooler ile model güçlendirilmiş. 4.0 litrelik çift turbo V8 motor 848 HP güç ve 1000 Nm tork değerine yükseltilmiş.

IMSA, modeli daha agresif gösteren kanat, tampon, spoyler detaylarını da araca eklemiş. Karbonfiber paneller modelin agresif yapısını desteklemiş. Kullanılan karbon detaylar ile modelin 300 kg hafiflediği iddia ediliyor. Bir dokunuşta lastiklere yapılmış. 305/30 ve 315/30 Pirelli P Zero Trofeo R lastikler 12×20 ön ve 12.5×21 inç jantlara entegre edilmiş.