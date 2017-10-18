CARMEDYA.COM – İlk Sürüş Yeni Honda Civic Type R İddialı Geldi. Yeni Honda Civic Type-R gerek tasarımı gerekse performansı ile tüm genç neslin dilinden düşmüyor. Bu ateşli beyefendiyi bizde yeni haliyle görmek için heyecanlıydık. Modelin saf gücünü görmek için İstanbul Park pistinin yolunu tuttuk. Ancak model daha satışa çıkmadan hemen önce İstanbul Park’ta rekor kırdı. Model neler vaat ediyor?

YAZI: ALPER GÜLER

İlk Sürüş Yeni Honda Civic Type R İddialı Geldi

14 Ekim 2017 tarihinden itibaren Honda Showroom’larında satışa sunulan Yeni Civic Type R rekor için piste çıktı. Birçok spor otomobil için kendini ispatlama noktası olan İstanbul Park’ta önden çekişli otomobiller klasmanında 2 dakika 21,5 saniye ile iyi bir tur zamanına imza attı.

Gücünü Nerden Alıyor?

İlk Sürüş Yeni Honda Civic Type R İddialı Geldi. Yeni Civic Type R, Honda’nın bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu en geniş kapsamlı ürün geliştirme programının yansıması olan 10. nesil Civic ile aynı platformu paylaşıyor. Yol ve pist kullanımı göz önüne alınarak teknik olarak geliştirilen yeni Honda Civic Type R’ın kaputunun altında önceki nesilde kullanılan 2.0 VTEC TURBO motor görev yapıyor. Yeni nesil Civic Type R’da kullanılmak üzere optimize edilen 2,0 litrelik turbo benzinli motor 320 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. Motor üretmiş olduğu gücü kısa oranlı altı vitesli manuel şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarıyor. Söz konusu değerler Civic Type R’ı 5,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor ve 272 km/s maksimum hıza imkan tanıyor.

Yol Tutuş İçin İyi Ayarlanmış Süspansiyonlar

Ön aksta görev yapan MacPherson tipi süspansiyon üstün yol tutuş için yanal rijitliğine sahipken, üstün sürüş uyumluluğu içinse düşük uzunlamasına rijitlik sunuyor. Yeni Civic Type R’da çift bağlantılı bir yapı kullanılıyor. Standart Civic ile kıyaslandığında merkez ofseti 19 mm ve başlangıç kamber açısı 1,0 derece azaltılan revize edilmiş geometrin de katkısıyla yeni Civic Type R’da güç ve torkun ön tekerleklere etkisi azalırken sportif sürüş dinamikleri artıyor. Ayrıca rijitliği arttırmak ve ağırlığı azaltmak adında desteklerin alt kolları ve eklemler yüksek dayanımlı alüminyumdan üretiliyor.

İlk Sürüş Yeni Honda Civic Type R İddialı Geldi. Yeni Civic Type R için özel olarak geliştirilen dört tekerlekte Adaptif Amortisör Sistemi özellikle hızlanma veya yavaşlama gibi ani ağırlık transferlerinde gövdenin dengede kalmasına yardımcı olarak hızlanma ve fren performansını arttırıyor. Daha önce kullanıma sunulan ‘Sport’ ve pist odaklı ‘+R’ modları dışında ‘Comfort’ adında yeni bir sürüş modu daha sisteme dahil edildi. Sürüş modlarının her biri adaptif amortisörler, direksiyon sertliği, vites değiştirme hissi ve gaz tepkisini ayarlıyor. Civic Type R ülkemizde GT donanımı ve 260.000 TL’lik fiyat ile satışa sunulacak.

Ne Kadar İddialı?

Honda’nın efsanevi modellerinden biride Civic Type-R. Uzun seneler boyunca özellikle genç kullanıcıların hayallerini süsleyen bu otomobil son nesline kavuştu. Honda son versiyonunda 1.5 litrelik turbo motoru da sunmuştu. İlk etapta “Type-R versiyonu üretilmeyecek mi?” gibi kafalarda soru işaretleri oluştu. Ancak marka tarafından yapılan açıklamalar ile bu söylentiler ortadan kaldırıldı. Model tasarım olarak iddialı. İçeride de standart versiyondan ayrı olarak sportif koltuklar ve Type-R logoları yer alıyor. Üç farklı mod sunan model Konfor modunda günlük kullanım için tasarlanmış hale geliyor. Sport modunda daha agresifleşen model, +R modunda adeta bir canavara dönüşüyor. Daha sportif bir sürüşe kavuşan modelin süspansiyonları sertleşiyor. Direksiyon tepkileri keskinleşen modelin gaz tepkileri de daha hisli oluyor. Önde bulunan kilitli diferansiyel özellikle virajlarda başarılı işler çıkarıyor. Ön bölümü virajın iç kısmında tutan kilitli diferansiyel, virajlardaki limitleri üstlere taşıyor. Türkiye’de 260 Bin TL satış etiketine sahip. Sunduğu avantajlar ile model tercih listesinde üst sıralara oynayacaktır.