İlk Sürüş: Peugeot 308 & 308 GT

CARMEDYA.COM – Peugeot, üretildiği her dönemde markanın büyük ilgi gören 308 modelini yeni özellikler ve geliştirilen tasarımıyla satışa sunuyor. Bugüne kadar 760 bin adetlik satış rakamına imza atan Peugeot 308 yeni tasarım detaylarıyla çok daha şık ve dinamik bir görünüme kavuşmuş.

Almanya ile Avusturya sınırında bulunan Salzburg ve çevresinde oldukça keyifli köy ve dağ yollarında gerçekleştirdiğimiz yolculukta bana eşlik eden Peugeot 308 ailesinin hem hatchback hem de station wagon versiyonunu kullanma imkanına sahip oldum.

Öncelikle yenilenen otomobil, markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara, yenilenen motor kaputu ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile daha dinamik bir yüze sahip.

Aslanpençesi tasarımına sahip olan arka stop lambaları gece olduğu kadar gündüz sürüşlerinde de marka aidiyetine vurgu yapıyor.

Yeni Euro 6.c motorların yansıması olarak yeni Peugeot 308’in yakıt deposu kapağı yeniden tasarlandı. AdBlue depo girişine yer açmak için daha önce yuvarlak olan yakıt deposu kapağı artık dikdörtgen bir forma sahip.

Yeni Peugeot 308, satış başlangıcından itibaren Aluminium Gri’nin yerini alan yeni Bej renk de dahil olmak üzere10 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Yeni Peugeot 308 GTi ise Manyetik Mavi ve İnci Siyah renklerini harmanlayan Çift renk opsiyonuyla da sipariş edilebiliyor.

Peugeot 308 hem hatchback, hem de station wagon gövde seçeneğinde son derece dengeli gövde orantılarıyla dikkat çekerken, Access, Active, Allure, GT Line, GT ve GTi olmak üzere altı farklı donanım seviyesi ile sunuluyor.

308’in iç mekanında malzeme kalitesinin artması dikkati çekiyor. Peugeot’nun ödüllü i-Cockpit tasarımının başarıyla uygulandığı modelde yeni dokunmatik ekran, iklimlendirme sistemini ve TomTom 3 boyutlu bağlantılı uydu navigasyonu tek bir noktadan kumanda etme imkanı sunuyor.

Yeni 3*8 ile birlikte kullanılmaya başlanan EAT8 otomatik şanzımanı kumanda eden yeni elektrik kontrollü vites kolu tasarımı son derece ergonomik.

Yeni Peugeot 308, 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemleriyle yollara çıkıyor. Yeni Peugeot 308 fren yaparak aracı durdurabilen (otomatik şanzımanlı versiyonlarda veya manuel şanzımanlı versiyonlarda 30 km/s fonksiyonu ile birlikte) adaptif hız sabitleme sistemine sahip PSA Grubu’nun ilk otomobili olmasıyla öne çıkıyor. Bunun dışında yeni Peugeot 308’de; Aktif güvenlik freni ve Güvenli takip mesafesi uyarısı, Aktif şerit takip sistemi, Yorgunluk tespit sistemi, Akıllı far sistemi, Aktif hız levhası tanıma sistemi, Aktif kör nokta uyarı sistemi, VisioPark 1 ve Park Yardımcısı olmak üzere en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılıyor.

Yeni Peugeot 308’in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten dizel ve benzinli motorlar görev yapıyor. Yeni BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motor ile kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman en önemli yenilikler olarak öne çıkarken, Peugeot gerek benzinli, gerekse de dizel motor seçeneklerinde devreye almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma sistemiyle Euro 6.c normunu karşılıyor. 270 HP gücündeki turbo benzinli motoruyla öne çıkan Peugeot 308 GTi; GTi geleneğini geleceğe taşıyor. Yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan Yeni Peugeot 308 2017 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.

Yeni Peugeot 308 GT’de sunulan BlueHDi 180 S&S dizel motor Japon şanzıman uzmanı Aisin ile birlikte geliştirilen tamamen yeni sekiz kademeli EAT8 tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Hızlı ve yumuşak vites geçişleriyle son derece akıcı ve sarsıntısız bir sürüş sunan yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman 20 km/s hıza kadar sürüşlerde aktif olan stop&start özelliğiyle sürüş konforunu ve sürüş verimliliğini destekliyor.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Peugeot

Mekan: Salzburg – Avusturya / Münih – Almanya