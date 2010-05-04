İlk Sürüş: Mazda MX-5 RF

CARMEDYA.COM – Mazda Cx-5 ve MX-5 RF ile çıktığımız İzmir – Çeşme – Sakız Adası üçgenindeki keyifli yolculuğumuzda CX-5’i ayrı bir yazıda incelemiştik. Yolculuğumuzun ikinci bölümünde ise tamamen yeni MX-5 RF ile Sakız Adası’nın bol virajlı yollarında yaklaşık 50 kilometre boyunca güneşli havanın keyfini çıkardık.

Araçtan bahsetmeden önce Mazda Türkiye ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen lansman kapsamında sadece otomobiller değil, bunu yanında ada kültürüne yönelik de önemi bilgiler edindik. Sakız ağaçlarından damla sakızı hasadı da yaptığımız etkinlikte yüzyıllar öncesinden bu yana ayakta kalan Mesta ve Pirgi köylerini de gezme şansımız oldu. Hiç su değmeden yetiştirilen domateslere kadar birçok yeni bilgi edindiğimiz bu lansman nedeniyle unutmadan Mazda Türkiye ekibine de teşekkür etmek isterim.

Evet bu girişten sonra şimdi gelelim hepinizin merakla beklediği Mazda MX-5 RF’in özelliklerine ve sürüş dinamiklerine.

Bugünden tam 28 yıl önce üretimine başlanılan Mazda MX-5, üretildiği her dönemde büyük ilgi görmüş ve kendi hayran kitlesini oluşturmuş özel bir otomobil. Son olarak geçen yıl yeni yüzüyle satışa sunulan Mazda MX-5 ailesine şimdi de metal tavanlı RF versiyonu katılıyor. Bana sorarsanız her iki aracın da sürüş dinamikleri aynı olmasına rağmen, RF versiyonunun tavan yapısının verdiği keyif çok daha farklı. Gerçi bu biraz da göreceli ve zevklere göre değişiyor.

Jinba Ittai sürüş felsefesinin en başarılı yansımalarından biri olan MX-5, üretim hayatı boyunca 1 milyondan fazla satılarak, kendi alanında bir rekora imza attı. Bu başarıyı bir adım ileriye taşımak isteyen mühendisler de Mazda MX-5 RF’i geliştirdi.

“Retractable Fastback” yani Mazda MX-5 RF, yumuşak tavan konseptine tereddütlü yaklaşan tüketicileri hedefliyor. Bir başka deyişle Mazda MX-5 RF, yumuşak tavanlı bir otomobil almaktan çekinen ya da aklında spor bir otomobil olmayan kişilerin de beğenebileceği bir araç olarak karşımıza çıkıyor.

MX-5 RF de tıpkı kardeşi gibi keskin bakışlara ve dinamik hatlara sahip. Metal tavanıyla kardeşinin cabrio görüntüsünden farklı olarak gerçek bir roadster görünümü sunan MX-5 RF, tavan açıkken oldukça etkileyici bir görünüme sahip ve meraklı bakışları üzerine çekmekte de son derece başarılı.

Öne doğru uzayan burun ve gösterişli tamponla başlayan akıcı çizgi arkaya kadar kusursuz bir şekilde devam ediyor ve öndeki kadar dinamik bir arka tasarımla son buluyor.

Metal tavan MX-5 RF’e kardeşine göre 45 kg. bir yük getirmesine rağmen, sürüş dinamikleri ve performans konusunda herhangi bir ödün vermemiş. 10 km/s hıza kadar hareket halindeyken 13 saniyede açılabilen veya kapatılabilen tavan aracı iki farklı karaktere büründürüyor.

Red Dot ürün tasarımı ödüllerinde 2017 yılı “En iyinin en iyisi” ödülüne layık görülen MX-5 RF, şık çizgileriyle bu ödülü hak ettiğini her detayıyla gözler önüne seriyor.

3915 mm. uzunluğa, 1735 mm. genişliğe ve 1230 mm. yüksekliğe sahip araç, 2310 mm. aks mesafesine sahip. 127 litre bagaj hacmi sunan iki kişilik roadster sadece 1127 kg. ağırlığında.

Aracın kokpitinde kaliteli deri döşeme ve dış tasarımdaki akıcı çizgiler dikkati çekerken, spor koltuklar sizi sarıyor ve adeta kokpit ile bütünleşiyorsunuz.

MZD Connect sayesinde bilgi ve eğlence sistemi size istediğiniz her türlü bilgiyi kısa sürede veriyor. Ele iyi oturan hassas direksiyon ve tabi ki bu tip bir aracın olmazsa olmazı hassas pedallar sürüş keyfini doruğa çıkartıyor. Yola başarıyla tutunan aracın tepkileri, spor otomobil kullanıcılarının gönlünü fethedecek türden.

Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul‘un 2017 satış hedefini ise 50 adet olarak açıkladığı Mazda MX-5 RF, Avrupa ile aynı dönemde Türkiye’de 1.5 (131 PS) ve 2.0 litrelik SKY-G (160 PS) olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. MX-5 RF 1.5 SKY-G Motion 138 bin 282 TL, 1.5 SKY-G Power Sense, 150 bin 868 TL, 2.0 SKY-G Power Sense ise 190 bin 308 TL fiyat etiketine sahip.

1.5 litrelik versiyonda 6 ileri kademeli düz, 2.0 litrelik versiyonda ise 6 ileri kademeli otomatik şanzıman kullanılıyor.

Mazda MX-5 RF, 1.5 litrelik motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede gerçekleştiriken, aracın son hızı ise 203 km/s.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Mazda

Mekan: İzmir – Çeşme / Türkiye & Sakız Adası / Yunanistan

Yazının ilk bölümü için; http://carmedya.com/ilk-surus-mazda-cx-5/