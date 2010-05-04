İlk Sürüş: Mazda CX-5

CARMEDYA.COM – Mazda‘nın Türkiye pazarına yeni yüzüyle giren CX-5 ve tamamen yeni MX-5 RF ile İzmir’den başlayarak, Yunanistan’ın Sakız Adası’nı da kapsayan keyifli bir yolculuğa çıktık.

Öncelikle İzmir ile Çeşme arasında otoban koşullarında Mazda CX-5 ile başlayan yolculuğumuzun ikinci kısmında Sakız Adası’nın iniş, çıkış ve bol virajlı ada yollarında MX-5 RF’nin sürüş dinamiklerini yakından inceleme fırsatı buldum.

Dilerseniz yazımızın bu ilk bölümünde Mazda CX-5 ile ilgili izlenimlerimizi ve detayları paylaşalım.

İnsan odaklı bir SUV: Mazda CX-5

Çeşme Limanı’ndan ayrıldığımız feribotta gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, yeni CX-5 modelinin, Mazda bünyesinde bir devrim sayılan Skyactiv Teknolojisi’ne sahip ilk modeli olduğunu vurgulayarak, modelin 120 ülkede 1.5 milyon adetlik satışa ulaştığını hatırlattı.

Mazda’nın Jinba Ittai “sürücü-araç bütünlüğü” anlayışı ile geliştirilen ve bu çerçevede insan merkezli bir tasarımı hedef alan felsefenin ürünü olarak karşımıza çıkan CX-5, şirketin yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor.

Mazda CX-5 ilk bakışta geniş ve siyah ön ızgara ve oldukça şık bir görünüm oluşturarak, ön ızgarayı çevreleyen, ince far bloğunun altına kadar uzayan kromaj çıta ile dikkat çeken bir yüze sahip. Yanda kusursuz bir SUV profili çizen araç, arkada yine ince stop grubu ve keskin hatlara sahip bagaj kapağı ile krom tampon alt koruması sayesinde şık çizgiyi devam ettiriyor.

4550 mm. uzunluğa, 1840 mm. genişliğe ve 1680 mm. yüksekliğe sahip CX-5, 2700 mm. aks mesafesiyle de iç mekanda hem önde, hem de arkada yeterli bir baş, omuz ve diz mesafesi sunuyor.

Tüm koltuklar dik konumdayken 506 litre bagaj hacmi sunan araç, 1482 kg. gövde ağırlığıyla da bu boyutlara sahip bir aracın ne kadar hafif olabileceğini de gözler önüne seriyor.

Tamamen yenilenen Mazda CX-5’te SKYACTIV teknolojisinin payı büyük. Özellikle ses yalıtımı iyileştirilmiş ve yoldan gelen gürültü azaltılmış.

Daha hassas ve daha hızlı tepki veren bir direksiyon sistemine kavuşan CX-5’te önceki modellere kıyasla kaportanın burulma direnci yüzde 15 arttırılmış. Bu arada direksiyonla birlikte süspansiyon ve fren sistemleri daha hassas bir hale getirilmiş ve yol tutuş dengesi iyileştirilmiş.

Bu dengede kilit rolü ise G-Vectoring Control (GVC) teknolojisi oluşturuyor. Bu arada özellikle Alaçatı ve Çeşme’ye yaklaşırken hızını arttıran şiddetli rüzgar, hafif gövde ağırlığının ve yüksek boyutların etkisiyle bir parça tedirginlik yaratmış olsa da, hassas direksiyon ve gelişmiş sürüş dinamikleri yanında sürüş destek sistemleri sayesinde güvenle yol alabiliyorsunuz.

İyi bir görüş alanına sahip araçta ideal sürüş pozisyonunu kolaylıkla ayarlayabiliyorsunuz ki bu Mazda’nın diğer modellerinde de özellikle büyük beğenimizi kazanan bir özellikti.

Mazda CX-5 Türkiye’de tek motor seçeneği ile satılıyor. SKYACTIV-G 2.0 teknolojisine sahip 160 beygir gücündeki otomobil, sürekli dört çeker modunda çalışıyor. 6 ileri şanzımanla sunulan CX-5, 183 bin 552 lira fiyat etiketine sahip.

0-100 km/s hızlanmasını fabrika verilerine göre 10. 7 saniyede gerçekleştiren araç, 179 km/s hıza çıkabiliyor. 4000 d/d’de 208 Nm tork değeri sunan 1998 cc hacmindeki motor ile CX-5, 100 kilometrede sakin kullanımda ortalama 6.6 litrelik yakıt tüketimi değerine sahip.

İlk kez 2012 yılında satışa sunulan CX-5 modeli Türkiye’de 861 adet satıldı. Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, Nurkan Yurdakul, bu yıl içindeki satış hedeflerini 90 adet olarak açıkladı.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Mazda

Mekan: İzmir – Çeşme / Türkiye & Sakız Adası / Yunanistan

Yazının ikinci bölümü için; http://carmedya.com/ilk-surus-mazda-mx-5-rf/