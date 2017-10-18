CARMEDYA.COM – İlk sürüş makyajlı Nissan Qashqai. Başarılı satış rakamlarıyla dikkat çeken Nissan Qashqai, bu popülerliğini devam ettirmek için makyaj operasyonu geçirdi. Tasarım anlamında daha sportif bir yapıya kavuşan model, ağabeyi X-Trail’in tasarımına benzer yönüyle dikkat çekti. Dalaman’da gerçekleştirdiğimiz bol virajlı ve hafif arazide model ne kadar başarılıydı?

YAZI: ALPER GÜLER

İlk sürüş makyajlı Nissan Qashqai

Segmentinin başarılı isimlarından olan Nissan Qashqai müşteri geri bildirimleri ve tüketici araştırmaları doğrultusunda yapılan ar-ge çalışmalarının bir sonucu olarak tazelendi. Makyaj kapsamında modelde yeni farlar dikkatlerden kaçmıyor. Bi-Led far sistemi sayesindegece yolculuklarda daha fazla aydınlatma imkanını model size sunacak. Bunun yanında tampon tasarımı baştan aşağı yenilenmiş. Daha agresif görünen modelde marka logosu premium otomobillerden alış olduğumuz gibi şefaf bir kaplama ile kaplanmış.Daha büyük “V” ızgara krom kaplamalar ile daha şık görünüyor.

Makyaj esintilerini arka tamponda da göstermiş. Bumerang formlu, 3D aerodinamik efekti verilmiş arka stoplar dikkat çekiyor. Bu değişimler ile modelin sürtünme katsayısı da değişime uğramış. Bu sayede yakıt tüketiminde model olumlu yönde gelişim göstermiş.

Daha Sportif Jantlar

Yeni Qashqai’nin yan görünümündeki en belirgin değişim 17,18 ve 19 inç boyutlarındaki jantların tasarımında ortaya çıkıyor. Sürtünmeyi minimum seviyelere çekecek şekilde tasarlanan yeni jantlar Nissan’ın premium dinamizmini yansıtıyor.

Qashqai’nin toplam uzunluğu 17mm artarak 4,394mm’ye ulaşırken genişlik (1,806mm) ve yükseklik (1,595mm) aynı ölçülerde kaldı Metalik ve sedef görünümlü renklerin yer aldığı Qashqai’nin renk seçenekleri ise üç yeni canlı renk seçeneği ile zenginleşti. Yeni Qashqai, derin mavi, lav kırmızı ve hipnotik bronz seçenekleri ile sunulacak.

Konfor ve Ferahlık İç Mekanda

Dış tasarımda değişim gösteren model içeride de dikkat çeken yeniliklerle geliyor. İlk olarak modelde daha modern bir direksiyon simidi kullanılmış. Üzerinde yer alan kontrol kumandaları ile erişim konusunda model sürücüye destek oluyor. Bir sonraki değişim vites kolunda gerçekleşmiş. Eski modele göre bu vites kolu daha zarif görünüyor. Modelde cam tavan da kullanılıyor. Bu yapı iç mekana fazlasıyla ferahlık katıyor.

Qashqai’nin geniş iç mekânı, sunduğu pratik depolama çözümleri ile kalabalık aileler için hayatı kolaylaştırıyor. Arka koltuklar yatırıldığında 1598 litreye kadar yükselebilen bagaj, standart kullanımda 430 litrelik kapasite sağlıyor.

Sonuç

Nissan Qashqai ile Dalaman’da bol virajlı ve hafif arazinin olduğu yerlerde testimi gerçekletirdim. Model artık selefine göre daha modern görünüyor. Bu robotik tasarımı kendi açımdan çok beğendim. X-Trail ile başlayan bu değişimin Qashqai’de de olması yerinde bir hamle olmuş. Arka bölümde de yapılan değişimler ile model tasarım iddiasını devam ettiriyor. İçeride de güncellemeler mevcut. Direksiyon tasarımının değiştirilmesi ve buraya daha fazla eklenen kontrol kumandaları yüz güldürüyor. Bu sayede modelin erişimi de artmış. Önde ve arkada sunulan alan yeterli. Cam tavanın olması iç mekana ferahlık katmış. Ancak bu camın artık açılır olmasını isterdim. BOSE müzik sistemi modelin uzun yolculuklarda keyifli bir kokpit sunmasını sağlıyor. 1.6 litrelik Renault ile ortak gelişim motor 130 Hp güç üretiyor. Alt devirlerde canlı kalan motorun performansını azda olsa CVT şanzıman kesiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi sadece 1.6 dizel manuel seçenekte sunuluyor. Rakiplerinde otomatik şanzıman kombinasyonunun olduğunun da altını çizelim. Lansman fiyatları modelin oldukça iddialı. İlk etapta tercih sıralamasında üstlerde yerini alacaktır. Ancak yeni gelen ÖTV ile fiyatlar nasıl değişecek ve bu satış rakamlarına nasıl yansıyacak? İlerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.