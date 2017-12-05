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İlk Sürüş Isuzu D-Max V-Cross 4×4

Yazan Alper Güler -

Isuzu’nun pick-up sınıfında makyajlanan iddialı D-Max modelini, Türkiye lansmanı kapsamında Karadeniz sahillerinde yakından inceleme fırsatı buldum.

İlk Sürüş Isuzu D-Max V-Cross 4×4

Makyajla birlikte araç segmentindeki iddiasını devam ettirebilecek mi gelin hep beraber aracın detaylarına göz atalım. Üç Farklı Donanım Seçeneği Yenilenen Isuzu D-Max, tek ve çift kabin seçenekleri ve üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Araç, Türkiye’de 4×2 ve 4×4 TR, Limited ve V-Cross adı verilen en dolu donanımlı versiyonlarıyla satışa sunuluyor. İlk etapta V-Cross versiyonu yollarda yerini alacak.

 

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Alper Güler

2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

http://www.carmedya.com

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