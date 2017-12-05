Isuzu’nun pick-up sınıfında makyajlanan iddialı D-Max modelini, Türkiye lansmanı kapsamında Karadeniz sahillerinde yakından inceleme fırsatı buldum.

İlk Sürüş Isuzu D-Max V-Cross 4×4

Makyajla birlikte araç segmentindeki iddiasını devam ettirebilecek mi gelin hep beraber aracın detaylarına göz atalım. Üç Farklı Donanım Seçeneği Yenilenen Isuzu D-Max, tek ve çift kabin seçenekleri ve üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Araç, Türkiye’de 4×2 ve 4×4 TR, Limited ve V-Cross adı verilen en dolu donanımlı versiyonlarıyla satışa sunuluyor. İlk etapta V-Cross versiyonu yollarda yerini alacak.

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