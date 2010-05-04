İlk Sürüş: Hyundai IONIQ Hybrid

CARMEDYA.COM – Doğuştan hibrit olarak üretilen Hyundai IONIQ, tamamen yeni bir otomobil olarak Hyundai’nin Türkiye’deki zengin model gamına iddialı bir şekilde katılıyor.

İstanbul’da gerçekleşen lansman kapsamında yoğun şehir trafiğinde kullandığım IONIQ Hybrid, sessizliği ve yakıt, performans oranıyla beğenimi kazandı. Ancak dilerseniz öncelikle aracın tasaımı ve detaylarına bir göz atalım.

IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI, dört silindirli Kappa benzinli motora sahip. Fakat bu benzinli motora ek olarak son teknoloji Lityum-İyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine de sahip. Yeni geliştirilen ve yüzde 96 güç transfer verimliliği ile sınıfında en üst seviyede konfor sunan çift kavramalı 6 ileri DCT şanzımanla donatılan otomobil, oldukça iyi bir yakıt ekonomisi sağlarken aynı zamanda keyifli bir sürüş vaad ediyor. Klasik hibritlerdeki CVT şanzımanın aksine çok daha gerçek bir performans ve sürüş hissi veren 6 ileri DCT, sport sürüş moduna da sahip.

IONIQ, akıllı telefon kullanıcılarının büyük çoğunluğu için Catering, Apple CarPlay ve Android Auto dahil olmak üzere bir çok gelişmiş konfor, rahatlık, güvenlik bağlantı özelliklerini bir arada sunuyor. 7-inç TFT bilgi ekranıyla takip edilebilen hibrit sisteminin yanı sıra multimedya ünitesi de kokpitteki bu teknolojik ekrandan yönetilebiliyor. Ayrıca 8 inç navigasyon ve bilgi eğlence sistemi de sunan otomobilde kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile Acil Fren, Şerit Takip/Ayrılış Uyarı ve Kör Nokta Algılama sistemleriyle herhangi bir olası kazayı önlemek için sürücüsüne yardımcı oluyor. Otomobil, ayrıca sürücü için yerleştirilen diz hava yastığı ile birlikte yedi hava yastığını donanım listesinde bulunduruyor. Hyundai mühendisleri geleneksel nikel-metal hidrit piller yerine IONIQ’te Lityum-Ion Polimer bataryaları kullanarak mükemmel bir alt bellek hassasiyeti elde etmişler. Hızlı şarj özelliğine sahip otomobilin bir diğer önemli özelliği de geri dönüşümlü malzemelerden ya da çevre dostu malzemelerin yenilikçi kullanımıyla üretilmiş olması. Örneğin, kapıların iç tarafındaki kapakları, şeker kamışı, toz ahşap ve volkanik taş bileşenlerden oluşan geri dönüşümlü plastikten imal edildi. 443 litrelik (VDA) bagaj hacmiyle yakıt tüketimine önem veren ailelere ciddi bir yükleme kapasitesi de sunuyor.

Yoğun trafikte kısa parkurda kullandığım araç, sessiz ve performanslı bir sürüş hissi verirken, ben 100 kilometrede ortalama 3.1 litrelik yakıt tüketimi değeri elde ettim.

Hyundai IONIQ Hybrid, Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Elite Plus DCT 123 bin 900 TL, daha donanımlı ve daha üst düzey özelliklere sahip Progressive Pack donanım seviyesine sahip IONIQ Hybrid ise 149 bin 900 TL’lik etikete sahip.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Hyundai

Mekan: İstanbul