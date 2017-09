İlk Sürüş: Ford Fiesta 2017

CARMEDYA.COM – Ford‘un model gamında önemli satış başarıları elde eden Fiesta modeli, yeni yüzüyle Bodrum‘da düzenlenen basın lansmanıyla satışa sunuldu. Boyutları büyüyen ve sürüş dinamikleri geliştirilen Yeni Ford Fiesta ile Bodrum Yarımadası’nda eğlenceli iki gün geçirdik.

Tasarım

Selefine göre 71 mm. uzayan ve 13 m. genişleyen gövdesiyle daha olgun bir görünüme kavuşan Fiesta’nın ön bölümünde küçük dokunuşlar araca daha karakteristik bir yüz kazandırırken, arka bölümde stop lambalarının yatay formuyla daha sade bir çizgi hakim. Ben özellike Fiesta’nın arka bölümündeki bu değişimin, önceki modellerin tutkunu olanları biraz üzeceğini düşünüyorum. Ancak daha sade çizgilere sahip aracın yeni çizgisi markanın bu modelde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak isteğinin altını çiziyor.

Yaklaşık olarak araç genişliğinde iki cam panelden oluşan tam boy açılabilir panoramik cam tavan iç mekanda aydınlık ve ferah bir ortam oluşmasına katkı sağlıyor. Yeni Fiesta’da tavan ve kapı aynaları için Siyah, Beyaz, Nil Yeşili veya Krom Kahverengi dahil kontrast renkler tercih edilebiliyor. Yeni dış renkler arasında ise lansman rengi de olan Turkuaz Mavi yer alıyor.

İç mekan

Tamamen yenilenen kullanıcı odaklı iç tasarımda, müşterilerin akıllı cihazlarını ve tabletlerini kullanma alışkanlıkları dikkate alınmış. Orta konsolun en üst kısmında bulunan 8 inçlik dokunmatik ekran sayesinde zaman zaman Ford modellerinde eleştirdiğimiz orta konsoldaki düğme kalabalığını görmüyoruz ki bu da kullanım kolaylığı açısından olumlu bir gelişme.

Arka koltuktaki yolcular, daha yumuşak olan ve daha fazla yan destek sağlayan yeni ince sırtlı koltuklar sayesinde 16 mm daha fazla diz mesafesinin keyfini çıkarabiliyor. Ön koltuğun yanındaki kol desteği de Fiesta’nın en uzun ve en kısa sürücülerinin yüzde 19 daha fazla yararlanacağı şekilde konumlandırılmış bulunuyor. Koltukların yükseklik ayarlı olması ve bel desteği sunması da konforu arttırıyor.

Yeni Fiesta’nın bagaj kapağı, daha kolay erişim için genişlerken, kişisel eşyalar için yüzde 20 daha büyük torpido gözü ve orta konsolda 1 litre hacimli bir bölme sunuluyor. Arka kapılardaki bölmelere uzun yolculuklar için 0,6 litrelik su şişeleri konabiliyor. Ancak kapı içlerindeki bölmelerin alanı dar ve hacmi küçük. Orta konsolda ise akıllı telefonunuz büyük boyutlardaysa telefonu sabitleyecek bir yer bulmanız oldukça zor.

Fiesta’da sesli komuta cevap veren SYNC3 araç içi multimedya sistemi yer alıyor. Müzik sistemi ise kalitesini tartışmaya gerek olmayan Bang & Olufsen oluşturuyor. 10 hoparlör ve 675 watt’lık ses çıkışı sayesinde müzik sistemi aracın en beğendiğim yönlerinden biri oldu.

Donanım

B segmentindeki rekabetin önemli oyuncularından olmayı her zaman başarmış olan Fiesta, Türkiye’de Trend&Titanium, ST-Line, Vignale, Active ve yüksek performanslı Fiesta ST serileri ile satışa sunulacak. Modelin tüm versiyonları 2018 yılı ilk çeyreğine kadar tamamlanmış olacak.

Yeni Fiesta, Türkiye’de ilk etapta giriş donanım seviyesi olan Trend ve Titanium versiyonları ile sunulacak.

Güvenlik

Fiesta, yeni neslinde gliştirilmiş süspansiyon ve Elektronik Tork Kontrolü sistemiyle virajlarda yüzde 10 daha fazla yol tutuş ve yüzde 8 iyileştirilmiş fren mesafesi sunuyor.

Gelişmiş sürüş yardım teknolojileri, iki kamera, üç radar ve 12 ultrasonik sensörle destekleniyor; sistemin parçaları birlikte çalışarak aracın etrafını 360 derece algılıyor ve 130 metreye yani bir futbol sahasından daha uzun bir mesafeye kadar görebiliyor.

Fiesta, Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Sistemi, farlardan gelen ışığı kullanarak geceleri de güvenli sürüş imkanı tanıyor. Yeni Ford Fiesta bu özelliği sunan ilk Ford modeli olarak dikkat çekiyor.

Fiesta’da ilk kez sunulan bir başka teknoloji ise Dikey Park Özellikli Otomatik Park Sistemi… Sistem arka arkaya veya yan yana duran otomobiller arasındaki uygun park yerlerini bulma ve otomatik park etme konusunda sürücülere yardım ediyor.

Araçta ilk kez yer alan diğer iki özellik ise Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Otomatik Uzun Far teknolojisi. Otomatik Uzun Far özelliği, ortadaki bir bariyerin iki yolu ayırdığı durumlarda artık daha etkin performans sergiliyor ve orta bölümden yüksek konumda bulunan sürücülerin gözünü almamak için yaklaşan kamyonları algılayabiliyor.Uzun ve kısa far arasında yumuşak geçişle gece sürücüler için konforu artırıyor.

Ayrıca güvenlik donanımında Adaptif Hız Sabitleyici, Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Şerit Takip Sistemi, ve Aktif Şehiriçi Güvenlik Sistemleri dahil olmak üzere 15 sürüş destek teknolojisi kullanılabiliyor.

Aktif ve pasif güvenlik sistemleri ve geniş kapsamlı sürücü yardım teknolojileriyle birlikte Yeni Fiesta Euro NCAP güvenlik kriterlerini karşılayarak 5 yıldız alma başarısını göstermişti.

Performans

Bor çelik, lazer kaynak, daha sert ön-yan şasi bağlantı noktaları ve kaynaklı bağlantı noktalarının daha fazla kullanılması, burulma sertliğinde yüzde 15 oranında artış sağlıyor. Ön tekerlek aralığının 30 mm, arka tekerlek aralığının 10 mm ve aks mesafesinin 4 mm artmasıyla süspansiyonun daha büyük 18 inç jantlar için optimize edilmesi sağlanıyor. Daha hafif ve sert, anti-roll bar, daha iyi dönüş kontrolüne ve sürüşe katkıda bulunuyor. Dişli sürtünmesinin azaltılması ile vites kutusu artık vites geçişlerinin daha sarsıntısız olmasını sağlıyor.

Fiesta’nın şasisi, virajlı yollarda yüzde 10 daha fazla yol tutuş sunuyor ve keskin virajlarda çekiş ve dengeye yardımcı olmak için gerekli tekerleklere küçük miktarlarda fren uygulayarak sürüş deneyimini geliştiren Elektronik Tork Kontrolü Sistemi ile destekleniyor. 100 km/s hızda frenleme mesafeleri, yüzde 8’den fazla iyileştirilmiş bulunuyor. Daha keskin sürüş tepkileri elde etmek amacıyla, geliştirilmiş süspansiyon sistemi yoldaki kusurları daha iyi izole ederek darbe etkisini ve gürültüyü azaltıyor.

Yeni Fiesta’nın gelişmiş güç aktarma organları arasında 6 yıl üst üste Avrupa’nın sınıfında en iyi motoru ödülüne sahip 100 PS 1.0 litre EcoBoost benzinli ve düşük yakıt tüketim değerleri ile ön plana çıkan 1.1 litre benzinli ve 1.5 litre dizel motor seçenekleri yer alıyor. 1.0 litre EcoBoost benzinli motor 100 PS güç seçeneği ve 118 g/km’den başlayan CO2 emisyon değerleri ile 5.2 l/100 km yakıt verimliliği sağlayan altı ileri vitesli otomatik şanzıman ve direksiyondan vites değiştirme özelliği ile sunuluyor.

Ford’un 1.1 litre benzinli motoru, 1.0 litre EcoBoost ile üç silindirli bir mimariyi paylaşıyor ve atmosferik basınçlı önceki 1.25 litre benzinli motorun yerini alarak 85 PS güç ve beş vitesli yeni manuel şanzımanla sunuluyor. Daha fazla güçle birlikte 101 g/km’den başlayan CO2 emisyonu ve önceki motora göre %18 iyileştirme ile 4.4 l/100 km yakıt verimliliği sağlıyor.

Fiesta’da sunulan yüksek güçlü 1.5 litre TDCi motor, altı vitesli manuel şanzıman, 89 g/km CO2 emisyonu ve 3.5 l/100 km yakıt verimliliği ile çok yönlü güç, tork ve yakıt verimliliği ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 1.5 litre TDCi motor ayrıca, Ford’un yeni altı vitesli manuel şanzımanıyla destekleniyor ve önceki Fiesta’dan 10 PS fazla olan 85 PS güç üretiyor.

Yeni Ford Fiesta, Ford Options ile 64 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla satışa sunuluyor. Bir üst donanımda fiyat 74 bin 500 TL’ye çıkıyor ve ST-Line’da ise 90 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Ford

Mekan: Bodrum – Türkiye