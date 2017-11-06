CARMEDYA.COM – Fransız otomobil üreticisi Citroen’in C3 modeli üzerine geliştirilen C3 Aircross Türkiye’de satışa sunuldu. Markayı B-SUV sınıfında temsil eden C3 Aircross ile Bodrum yollarında kısa ama keyifli bir güzergahta aracı inceleme fırsatı buldum.

2013 ile 2016 yılları arasında özellikle ülkemizde üç kat büyüyen SUV pazarından daha fazla pay almak isteyen Citroen, tüm markalar gibi bu alana yönelik yeni model hazırlıkları içindeydi. Bu çalışmaların ürünü olarak C3 temeli üzerine yükselen C3 Aircross, markanın B-SUV sınıfındaki boşluğunu dolduracak.

Yeni bir dönemin ilk ürünü olarak tanıtılan C3 Aircross ile birlikte marka bugüne kadar Creative Technologie sloganını kullanıcı odaklı marka olma anlayışından yola çıkarak Inspired By You sloganıyla değiştirdi. C3 Aircross’u C5 Aircross ve yakın bir tarihte tanıtılacak yeni C4 Cactus izleyecek.

TASARIM

4,15 m uzunluğa, 1.76 m genişliğe ve 1.64 m yüksekliğe sahip C3 Aircross, yüksek ve küt burun yapısının yanında kişiselleştirilebilen gövde renkleriyle de eğlenceli bir görünüme sahip. Aracın yüksekliği C3’ten 20 mm. daha fazla. Otomobilin tavan çıtalarında ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel renklendirmeler güçlü bir grafik tasarım sunuyor. Bu arada C sütunu demişken, arka kelebek camlarının polikarbon olduğunu belirtelim.

Yeni C3 Aircross’un ön tasarımında, iki kademeli aydınlatma grubundan oluşan Citroen DNA’sı olarak adlandırılan karakteristik görünüm sunuluyor. Üst bölümde LED gündüz farları mevcut. İkili krom şerit üzerinden ambleme bağlanan bu farlarla aracın genişliğine dikkat çekiliyor. Ana farlar orta kısımda bulunuyor. Sis farları da renkli bir çerçeve içinde en alt bölümde yer alıyor. Tamponun en ucunda, alt bölüme doğru bulunan koruyucu parça, Yeni C3 Aircross’un SUV etkisini güçlendiriyor.

Arka bölüm, C3 Aircross’un güçlü omuzlarını, genişliğini ve güçlü kişiliğini ön plana çıkarıyor. 3D efektli arka farlar aracın C3 ve C-Aircross Concept’in aile bağlarına dikkat çekiyor. Aracı daha eğlenceli göstermek için renk rötuşlarını pek çok noktada kişiselleştirmek mümkün. Bu parçalar, tavan rayları, C sütunundaki kelebek camları, yan ayna kapakları, ön far çerçevesi veya jant göbekleri olarak sıralanabilir. Yeni C3 Aircross’ta 8 ana gövde rengi, 4 tavan rengi ve 4 renk paketi ile kombinasyon sayısı 85’i buluyor. Jant seçenekleri ise 16 veya 17 inç olarak tercih edilebilecek.

İÇ MEKAN

Citroen C3 Aircross iç mekan ve ön panel tasarımı C3 ile büyük benzerlik taşıyor. İç mekanda C4 Cactus ile hayatımıza giren ve artık daha fazla modelde kullanılan kanape tasarımlı kumaş koltuklar dikkat çekiyor. Citroën Advanced Comfort program dahilinde geliştirilen yeni nesil Citroen’lerde üretimin pek çok noktasında özel geliştirmeler yapılmış. Yeni nesil Citroen modelleri, yatak teknolojisinden esinlenilen özel dolgu malzemeli koltuklar, ekstra darbe absorbe etme özelliğine sahip Hidrolik ve Kademeli Süspansiyon Sistemi ve yeni yapısal gövde bağlantıları ile yüzde 20 daha sağlam. Bu arada C3’ten farklı olarak C3 Aircross’da ön cama entegre ConnectedCam standart ve opsiyon donanımda bulunmuyor. Aynı şekilde araçların yanlarında Airbump da yer almıyor.

Uzunluğu bir metreye yaklaşan uzunluğa sahip panoramik cam tavan ve geniş açılan sunroof iç mekana aydınlık ve ferah bir ortam sağlıyor. 2.60 metrelik dingil mesafesi sayesinde önde ve arkada diz mesafesi yeterli. Arka koltuklar ileriye ve geriye doğru kaydırılabiliyor. Standart konumda 410 litre bagaj hacmi sunan otomobilde arka koltuklar öne çekildiğinde bu hacim 520 litreye kadar çıkıyor.

Yeni C3 Aircross’un iç mekanında 5 ayrı kişiselleştirme paketi sunuluyor. Standart ambiyans seçeneği, Mika Gri kumaş koltuk döşemeleri, beyaz havalandırma çevçeveleri ve dokulu gri gösterge paneli ile son derece sade bir yapıda. Metropolitan Gri ambiyans seçeneğinde, kabin hacminin ön plana çıkartıldığı; gösterge panelinde bulunan parlak renkler ve sıcak kumaşlar, kırmızı havalandırma çerçeveleri ile kombine ediliyor. Urban Kırmızı ambiyans seçeneğinde, 3D koyu Gri kumaş koltuklar kırmızı renkli havalandırma çerçeveleri ve dikişler ile harmanlanırken kokpit de Corinthe-TEP ile kaplı. Hype Mistral ambiyans seçeneğinde, siyah damarlı deri ve kaz ayağı desenli kumaş kombinasyonu, Corinthe-TEP kaplamalı gösterge paneli ve saten krom havalandırma çerçeveleri ile tamamlanarak kalite hissine vurgu yapılıyor. Hype Colorado ambiyans seçeneğinde yumuşak dolgu malzemeli yarı deri koltuklar, iki renkli direksiyon simidi ve gösterge panelindeki özel Colorado renkli döşemeler ile zenginleştiriliyor.

DONANIM

Citroen C3 Aircross, Türkiye’de Live, Feel ve Shine donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesi olan Live donanım seviyesinde standart olarak, sürücü ve yolcu hava yastıkları, ön, yan ve perde hava yastıkları, ESP, yokuş kalkış desteği, lastik basınç sensörü, halojen gündüz sürüş farları, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, otomatik yanan farlar, önde 12v priz, elektrikli ön ve arka camlar, ısıtmalı ve elektrikli katlanır yan aynalar, 2/3 – 1/3 katlanabilir arka koltuklar, 16 inç jant kapağı, SUV görünümçamurluk üstü koruyucu ve gövde altı çıtası, gövde renginde kapı kolları, 3D görünümlü arka stoplar, kumaş döşeme, manuel klima, radyo bluetooth telefon kiti (4 hoparlör) ve yedek lastik bulunuyor.

Feel donanım paketinde Live paket donaıma ek olarak, otomatik klima, yağmur sensörü + elektrokromiç dikiz aynası, 7 inç dokunmatik tablet + mirror screen, der, direksiyon simidi ve direksiyondan kumanda, arkada 12V priz, 16 inç alaşımlı jantlar, LED gündüz sürüş farları, renk paketi, arka park sensörü, ön sis farları ve gri ön ve arka tampon alt çıtası yer alıyor.

En üst donanım paketi olan Shine’da ise ek olarak, 2/3 – 1/3 kayan koltuklar, Citroen Connect Navşgasyon, 17 inç alaşımlı jantlar ve ön kol dayama bulunuyor.

Opsiyon olarak Feel ve Shine donanımda Grip Kontrol – M+S tipi lastikler, açılır panoramik sunroof ve ambiyans döşeme ve ön kol dayama yer alırken, geri görüş kamerası sadece Shine donanım paketinde opsiyon olarak sipariş edilebiliyor.

MOTOR

C3 Aircross ülkemizde 1.6 BlueHdi 100 HP dizel ve son üç yıldır kendi segmentinde yılın motoru ödülünü alan 1.2 Puretech 110 HP turbo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Dizel versiyonda sadece 5 ileri düz şanzıman sistemi yer alıyor ve bu motor seçeneği Feel ve Shine donanım ile alınabiliyor. Benzinli ünite ise EAT6 tork konvetörlü şanzımanla kombine ediliyor ve sadece Shine donanım paketiyle alınabiliyor. 1.6 BlueHDi 100 HP Shine Feel donanımlı versiyon 105 bin TL, Shine versiyon ise 111 bin 500 TL fiyat etiketine sahip. 1.2 Puretech 110 HP Shine donanımlı versiyonun fiyatı da 111 bin 500 TL…

İLK SÜRÜŞ

Citroen C3 Aircross, yüksek sürüş pozisyonu sayesinde iyi bir görüş alanı sunuyor. Koltukların ergonomisi başarılı. Hıza duyarlı olmayan direksiyon ve virajlarda aracın yana doğru hafif yatması zaman zaman tedirgin edebiliyor. Geri manevralarda polikarbon arka kelebek camları eğer tasarım nedeniyle üzeri renkli şeritlerle kaplanmışsa görüşü kısıtlıyor. Önde ve arkada diz, omuz ve baş mesafesi sınıfı için oldukça iyi. Motor sesi iç mekana fazla yansımıyor ve ses yalıtımı da bu sınıf açısından iyi düzeyde. Benim kullandığım 1.2 litrelik Puretech versiyonda yer alan EAT6 şanzıman, diğer modellerden bildiğimiz üzere sorunsuz vites geçişleriyle konforu arttırıyor. Orta konsolda yer alan dokunmatik ekranın arayüzü hızlı cevap veriyor. Sonuç olarak, Citroen C3 Aircross B-SUV sınıfında geniş iç mekan hacmi arayanlar açısından iyi bir alternatif olabilir.

Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: Citroen

Mekan: Bodrum