İlk Sürüş: 2017 Volvo XC60

CARMEDYA.COM – Volvo Cars, yeni tasarım anlayışı doğrultusunda model gamını genişletmeye devam ediyor. XC90 ile yeni yüzünü tanıtan ve ardından S90 ile dikkatleri üzerine çeken İsveçli otomobil üreticisi, şimdi de Yeni XC60 ile Türkiye yollarına çıkıyor. Yeni çizgisiyle meraklı bakışları üzerine çeken XC60 modelini Türkiye lansmanı kapsamında Dalaman’dan başlayıp, Akyaka ile Gökova Körfezi’ni kapsayan ve Datça Yarımadası’nın Gökova’yı kucakladığı Bördübet’te sonlanan bir rotada, gerek otoban, gerek hafif arazi, gerekse de virajlı orman ve sahil yollarında yakından inceleme fırsatı buldum.

Volvo XC60, XC90 ile başlayan şık tasarım çizgisinin olgunlaşmış halini başarıyla yansıtıyor demek sanırım yanlış olmaz çünkü bu modelde daha ilk karşılaştığınız andan itibaren şık ve dinamik taarımın çekimine kapılıyorsunuz. Aracın büyük tasarlanan ve krom çerçevesiyle dikkat çeken ön ızgarası ve keskin formlu ön farlarının ortasından geçen ve Thor’un Çekici olarak adlandırılan gündüz farları karakteristik bir yüz oluşturuyor. Yüksek burun yapısı ve farlardan başlayarak, A sütununa kadar devam eden hat çizgisi yüksek tavan ile birleşince ortaya dinamik olduğu kadar güçlü bir görünüm çıkıyor.

Yeni Volvo XC60, Volvo Cars’ın yeni 60 Serisi modellerinin ilk temsilcisi olarak; İsveçli Premium otomobil üreticisinin, 90 modellerindeki bütün teknolojileri, bilgi birikimini ve deneyimini içinde barındırıyor. 9 yıl önce piyasaya sunulan ve dünyada yaklaşık 1 milyon adet satışla Avrupa’nın en çok satan orta boy SUV’u unvanına sahip XC60, bugün hala Volvo’nun toplam küresel satışlarının yüzde 30’unu oluşturuyor. Bu nedenle büyük bir merakla beklenen XC60, Volvo’nun yeni dönem dönüşüm planının da en önemli temsilcisi olarak öne çıkıyor.

Volvo Cars’ın 2016 yılında lansmanı yapılan 90 serisi modelleri; XC90 ve S90/V90 gibi Yeni XC60 da Volvo’nun yeni dönem teknolojileri arasında yer alan SPA platform üzerine inşa edildi ve Twin Engine Teknolojisi’nin avantajlarını yansıtıyor. Konforlu bir sürüş deneyimi sunan SPA platformu modele; doğru gövde orantıları, mevcut alanın mükemmel kullanımı, yeni bir süspansiyon ve şasi gibi benzersiz özellikler sunuyor. Volvo Cars’ın yeni dönem tasarımlarında özellikle güvenlik sebebiyle büyük önem taşıyan SPA platformunda sistemin batarya kiti orta şaft tüneli konsolunun altına yerleştiriliyor. Bunun en güçlü nedeni; Volvo Cars’ın güvenliği vazgeçilmez bir tasarım unsuru olarak görmesi…

SPA Platformunun esnekliğiyle mükemmel ön ve arka aks yol tutuş, sakin ve kontrollü gövde salınımları gibi sürüş konforu sunan Yeni XC60, hıza duyarlı direksiyon sistemi, mükemmel gürültü yalıtımı, kapsamlı kişiselleştirme olanaklarıyla da bu konforu tamamlıyor.

Yeni XC60’ın Türkiye lansmanında yeni modelleri hakkında bilgi veren Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, “90 Serisi otomobillerimizle premium segmente tamamen yeni sürüş dinamikleri getirdik. Biz bunu ‘ilham veren güven’ olarak adlandırıyoruz. Bu, 90 Serisi otomobillerin sürüş esnasında sunmuş olduğu konfor ve kontrolü yansıtıyor. Şimdi de 60 Serisi‘nde yine ‘güven’ temeline dayanan daha sportif ve dinamik bir sürüş hissi sunuyoruz. Dinamizm hiç bu kadar güvenli olmamıştı” diyor.

City Safety Sistemine 3 Yeni Özellik

Tamamen yeni teknolojilerle donatılan Yeni XC60, bugüne kadar üretilmiş en güvenli otomobillerden biri olacak. XC60’da Volvo Cars’ın yeni dönem teknolojileri arasında yer alan ve otomobiller, yayalar, büyük hayvanlarla olan çarpışmaları engellemeye yardımcı olan City Safety sistemine eklenen 3 yeni özellik çığır açma niteliği taşıyor. Bunlardan ilki; direksiyon yardım (Steer Assist) özelliği. Sürücünün olası bir çarpışmadan kaçabilmesi için -ihtiyaç anında- otomatik olarak direksiyon da yardım sağlıyor. Direksiyon desteği, 50-100 km/h hızlar arasında aktif hale geliyor. Yeni XC60’ın gelişmiş güvenlik özellikleriyle Volvo Cars’ın 2020 vizyonuna büyük bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, “Çarpışma uyarı ve otomatik frenleme sistemimizin, arkadan çarpma kazalarını, önemli ölçüde azalttığını gördük. XC60’a direksiyon destek ve yardım sistemlerini de ekleyerek kaçınılabilir çarpışmaları azaltmada ileriye doğru bir adım daha atıyoruz. Bu da bizi 2020 yılında yeni nesil bir Volvo otomobil içerisinde hiçbir ciddi yaralanmanın olmaması ve hiç kimsenin hayatını kaybetmemesi yönündeki vizyonumuza adım adım yaklaştırıyor.” diyor.

Volvo Cars, City Safety’e ayrıca Karşı Şerit İhlali Önleme Sistemi (Oncoming Lane Mitigation) olarak adlandırılan ve karşı şeritten gelen araçlarla çarpışmayı önlemede sürücüye yardımcı olan bir sistem daha ekledi. Sistem, farkında olmadan şeridinden çıkan sürücüyü uyarıyor ve ona otomatik direksiyon yardımı sağlıyor. Sürücü böylelikle karşıdan gelen aracın önünden çekiliyor ve tekrar şeridine giriyor. İlk kez Yeni XC60’da kullanılan bu sistem, 60-140 km/h hız aralığında aktif olarak çalışıyor. City Safety’e eklenen bu yeni özellikler Genel Müdür Sözen’e göre Volvo Cars’ın global dünyada önemli bir temsilcisi olduğu otonom sürüşle ilgili de önemli gelişmeler olarak yorumlanıyor.

Volvo Cars’ın opsiyonel olarak sunduğu, kör noktada yer alan bir araç olursa sürücüyü uyaran Kör Nokta Bilgi (Blind Spot Information) Sistemi de direksiyon yardım fonksiyonunun eklenmesiyle ayrıca güncellendi. Sistem, kör noktada bir araç olduğu zaman direksiyon yardımıyla otomobili tekrar şeridine geri döndürüyor ve tehlikeden uzaklaştırarak çarpışmayı engelliyor. Büyük Hayvan Algılama (Large Animal Detection), Yoldan Çıkma Engelleme (Run-off Road Mitigation) ve yarı otonom sürüş desteği Yeni XC60’daki diğer güvenlik özellikleri arasında yer alıyor. Volvo Cars’ın büyük ilerleme kaydettiği bir alan olan otonom sürüş özelliğine sahip otomobillerin geleceğine yönelik ilk ve sağlam adımlarından birini temsil eden Pilot Assist Yeni XC60’da opsiyonel olarak sunuluyor.

Motor Seçenekleri

Yeni XC60’ın sunduğu motor seçenekleri arasında, en üst seviyede, 407 hp güce sahip, 0-100 kilometreye sadece 5.3 saniyede çıkabilen, Volvo’nun ödüllü T8 Twin Engine benzinli ve elektrikli hibrit motoru bulunuyor.

Yeni Volvo XC60; ilk aşamada 190 hp gücünde D4 AWD motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Ve ardından; 320 hp güç ve 400 Nm çekiş üreten T6 AWD otomatik, 254 hp güç üreten T5 AWD otomatik,235 hp, güç üreten D5 AWD otomatik, motor seçenekleriyle de Türkiye’deki kullanıcılarla buluşacak. 407 hp güç üreten plug-in hybrid çözümü T8 Twin Engine AWD otomatik de seçenekler arasında yer alıyor.

Volvo Cars’ın 2012 yılında büyük ses getiren ödüllü Drive-E motor ailesini pazara sunduğu zamandan bu yana yaşanan gelişmelerle Volvo Cars’ın ön görüsünün doğru olduğunu gördüklerini söyleyen Genel Müdür Sabri Sözen, “Gelişmiş aşırı besleme teknolojilerimizle dört silindirli bir motordan altı silindirli bir motorun performansını elde edebiliyoruz. Üstelik daha büyük hacimli bir motorun sürüş zevkini sunmaya devam ederken, daha hafif yapısı ve daha düşük yakıt tüketimiyle verimliliği en iyi şekilde destekliyoruz. Hedefimiz, turbo ve süper şarj olmak üzere üstün aşırı besleme teknolojilerimizle birlikte benzersiz PowerPulse çözümümüzü de kullanarak eşsiz bir sürüş keyfi ve üstün çekiş gücü sunmak. Egzoz gazları dolmadan önce sıkıştırılmış havayı turboya dolduran PowerPulse, D5 dizel motorumuzda yüksek turbo tepkisi sağlıyor” diyor ve elektrikli otomobiller hakkında şu bilgileri veriyor: “Gerek trendler, gerekse tüm dünyada değişen regülasyonlar ve kullanıcıların talepleri doğrultusunda otomotiv endüstrisinin geleceğinin elektrik üzerine kurulacağını öngörüyoruz. Şu bir gerçek ki içten yanmalı veya konvansiyonel motorlar her geçen gün geçerliliğini biraz daha kaybedecek. Bundan dolayı da biz diyoruz ki, 2019 yılından itibaren bütün modellerimizde ve bütün modellerimizi harekete geçiren güç ünitelerinde sahip olduğumuz benzinli ya da dizel motorlarının dışında mutlaka bir elektrikli motor da eşlik edecek. Diğer bir manayla şöyle özetlenebilir: 2019 yılından itibaren bütün modellerimizin ya bir elektrikli versiyonu ya da bir hibrit versiyonu mutlaka piyasada olacak”.

Yeni XC60, önündeki yola hakim, ilham veren güvenli bir sürüşün yanı sıra özenle tasarlanmış, İskandinav ruhunun yalınlığını yansıtan, benzersiz bir iç kabinin sunduğu lüks ve konforla duygulara hitap ediyor. Volvo Cars’ın insan odaklı yaklaşımı ile kullanıcıyı gündelik sorunlardan uzaklaştırıp, yalıtılmış bir dünya vaat eden XC60’ın Yeni CleanZone dört bölümlü klima sistemi kirli, zararlı havayı ve parçacıkları dışarıda tutarken içeriye ise taze bir hava veriyor.

Volvo Cars’ın sürücü bilgilendirme, eğlence ve bağlantılı hizmetler sistemi Sensus’un kullanılabilirliğini artırmak için grafik yüzleri de güncellendi. 90 serisi otomobillerde olduğu üzere CarPlay ve Android Auto sayesinde akıllı telefon entegrasyonu da araçta yer alıyor. Kullanımı kolay arayüzü, Volvo Cars modellerinin vazgeçilmezi Bowers & Wilkins ses sistemi, eğlence uygulamaları, Sensus Navigasyon, akıllı telefon entegrasyonu, Apple CarPlay ve Android Auto Yeni XC60’ın barındırdığı birçok uygulamadan sadece birkaçı.

Yeni XC60 nisan ortasında İsveç’te Torslanda Fabrikası’nda üretilmeye başlandı. Yeni XC60 için Türkiye’de 2017 yılı sonuna kadar mevcut kotalar dahilinde 400 satış ve çok sayıda ön sipariş beklediklerini söyleyen Volvo Cars Genel Müdürü Sabri Sözen, “XC60 Türkiye’de ilk defa 2008 yılında satışa sunuldu. İlk satışa çıktığı günden bu yana 4400 adet satış gerçekleştirildi. Bu sene rakamın yaklaşık 5000’e yaklaşmış olacağı ön görüyoruz. Yeni XC60’ın Türkiye’deki ön satışları Temmuz 2017’de başladı, ilk teslimatlar ise Ekim 2017’de gerçekleşecek” dedi.

Ön satışlarına temmuz ayında başlanan, ilk teslimatların ekim sonu gerçekleşeceği Yeni XC60 Türkiye’de önce 190 hp gücünde D4 AWD motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni XC60 D4 AWD Momentum 350 bin TL, Yeni XC60 D4 AWD Inscription 386 bin 930 TL, Yeni XC60 D4 AWD R-Design ise 383 bin 460 TL satış fiyatıyla kullanıcıyla buluşacak.

Volvo Car Prime

Yeni model tasarım yenilikleri kadar Volvo Benimle kapsamında satış sonrası müşteri memnuniyeti konusunda da atılımlar yapan Volvo Cars, yeni sadakat programı ile otomobil severlerle buluşuyor. Haziran ayında lansmanı yapılan Volvo Car Prime hakkında da bilgi veren Genel Müdür Sabri Sözen, “Volvo Car Prime, neredeyse bütün yetkili satıcılarımızın müşterilerimize daha da kaliteli bir hizmet verebilmesini kolaylaştıran yeni yetkili satıcı showroomlarımız ve otomotiv değerler zincirinin bütün halkalarını tamamlamamızı sağlayacak bir proje” diyor.

Tüm Volvo otomobil sahipleri/kullanıcılarına özel olarak tasarlanan ayrıcalıklarla, onlara hayatın her anını doya doya yaşatmayı hedefleyen Volvo Car Prime bir mobil uygulama olarak akıllı telefonlara indirilebiliyor ve Volvo kullanıcıları bütün bu ayrıcalıklara Volvo Car Prime uygulaması ile cep telefonlarından çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor ve haberdar olabiliyorlar. Volvo Car Prime uygulaması ile birlikte kullanıcılarımız sadece ilgi alanlarına, hayat tarzlarına, zevklerine uygun ayrıcalıklara değil, aynı zamanda Volvo’larına ve ihtiyaçlarına uygun servis ve satış noktalarında da ayrıcalıklara sahip olabilecekler. Bu ayrıcalıklar arasında bakımlarda yüzde 10, aşınma parçalarında yüzde 15 indirim, 1yıl boyunca Volvo Car Asistans vasıtası ile yol yardımı ve çekici hizmeti, yeni araç alımlarında sadakat indirimleri gibi birçok farklı ayrıcalıklar yer alıyor.

Sürüş İzlenimi

Volvo’nun 60 serisi modellerinin yeni tasarım çizgisi açısından ilk örneği olan XC60, dış tasarımındaki sadelikle dinamizm ve şıklığı birleştiren tasarımı iç mekanda da devam ettiriyor. Araç içerisinde tipik İskandinav tasarım felsefesiyle gereksiz detaylardan kaçınılırken, yerini aldığı modele göre güncellenen kokpit eski modelin sadeliği ile modern dünyanın teknolojisini başarıyla buluşturuyor.



Ergonomik açıdan bir soruna rastlamadığım model oldukça iyi bir görüş aşanı sunuyor. Hassas direksiyon ve pedallar sayesinde araç oldukça seri bir şekilde beklentilerinizi karşılayabiliyor. Yol tutuş ve konfor arasındaki denge oldukça iyi ve AWD çekiş sistemine sahip araç, farklı yol koşullarına göre bekleneni fazlasıyla verebiliyor.

Lansman kapsamında D4 SWD R-Design versiyonunu kullanma imkanı bulduğum aracın kendisini kanıtlamış 1969 cc hacmindeki dizel motor, 4250 d/d’de 190 HP güç üretiyor ve 1750 d/d’den itibaren 450 Nm tork değeri sunuyor ki, bu da aracın düşük devirlerden itibaren yüksek güç ve dolayısıyla performanslı sürüş keyfi sunmasına imkan tanıyor.

205 km/s hıza çıkabilen Volvo XC60 D4, 0-100 km/s hızlanmasını ise 8.4 saniyede gerçekleştiriyor. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede 5.1 litrelik yakıt tüketimi değeri ise performanslı kuanımda önemli oranda artış gösterebiliyor.

Uzun boylu yolcuların da ön ve arkada geniş bir baş ve diz mesafesi bulabilecekleri araç, ses yalıtımıyla, yol, rüzgar ve motor sesini engellemekte oldukça başarılı.

Yukarıda bahsedilen teknolojilerin, sağlam ve şık bir gövdede verimli motorlarla buluşması ortaya son derece başarılı bir otomobil çıkartmış ve Volvo XC60, yeni özellikleriyle sınıfının iddialı modelleri arasında yerini alıyor.

Yazı: Önder Canözer / Fotoğraflar: Volvo Cars

Mekan: Dalaman – Akyaka – Gökova – Marmaris – Bördübet / Türkiye