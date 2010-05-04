İlk Sürüş: 2017 MINI Countryman

CARMEDYA.COM – Dünyanın 57 yıllık geçmişiyle en köklü modellerinden biri olan ve kendine has çizgisi ve sürüş dinamikleriyle öne çıkan MINI model gamının en büyük hacimli üyesi Countryman yenilendi.

İlk kez 2010 yılında tanıtılan ve diğer MINI modelleri gibi büyük ilgi gören Countryman, keskinleşen hatları ve büyüyen boyutlarına rağmen, markanın geleneksel çizgisini başarıyla yansıtmaya devam ediyor ve köklerinden kopmuyor.

Yenilenen MINI Countryman ile modelin adına yakışacak şekilde üç ülkeyi ağırlıklı dağ yollarını kullanarak geçtiğimiz keyifli bir rotada tüm detaylarıyla yakından inceleme fırsatı buldum.

Almanya’nın Münih kentinde başlayan yolculuğum, Avusturya’dan geçerek İtalya’nın Güney Tirol bölgesine kadar sürdü ve eşsiz Alp dağları manzarası ve zorlu virajlar yol boyunca bize keyifli anlar yaşattı.

Dönüş yolculuğumuzu ise ağırlıklı otban şartlarında gerçekleştirdik ve yenilenen Countryman ailesini tüm yönleriyle inceleme şansı buldum.

İki gün boyunca Cooper S ve John Cooper Works versiyonlarını kullandığım Countryman ile ilgili ilk diyebileceğim selefine göre daha da agresifleşen bir yüze kavuşmuş olduğu…

En belirgin değişim far bloğunda gerçekleşmiş ve yuvarlak forma yakın farlar bir parça incelip, gündüz farlarından oluşan çerçevesine kavuşarak oldukça hoş bir yüz oluşturmuş.

Ön tamponda önceki modelin daha kenarlarda bulunan sis farları da yeni modelde daha içeri çekilmiş ve bu da yeni dinamik yüze önemli bir katkı sağlamış.

Ön ızgaranın ise yenilenen dokusu dinamik yüzün en önemli unsurları arasında yer alıyor.

MINI Countryman her zamanki gibi yüksek omuz çizgisi, karartılmış camlar ve farklı tavan ve dikiz aynası renklerinin yanında köşelere çekilmiş lastikleriyle bir MINI olduğunun altını çiziyor.

20 cm. uzayan, 3 cm. genişleyen gövdesi ve 7.5 cm. artan dingil mesafesi iç mekanda daha geniş bir alan yaratılmasını sağlamış.

C sütunlarının bitiminden itibaren başlayan arka bölümdeki çıkıntı daha belirgin hale gelmiş ve stop lambaları da bir parça daha uzamış. Yeni arka tampon da dinamik tasarımı pekiştiriyor.

Aracın içerisinde de artan malzeme kalitesi dikkat çekerken, ön panel ve kokpit küçük dokunuşlarla daha da şık bir görünüme kavuşmuş.

Ön panelin ortasında yenilenen ve tamamen dokunmatik renkli bir ekran yer alıyor. Devasa bir ışıklı daire içerisinde yer alan 6.5 inçlik ekran, navigasyondan Harman Kardon ses sistemine ve daha birçok özelliğe kumanda etmenizi sağlıyor. İsteğe bağlı olarak 8.8 inçlik bir ekran da tercih edilebiliyor.

Önde sürücü ve yolcu koltuğu içinde elektrikli ayar opsiyonu mevcut ve yenilenen koltuklar daha iyi bir omuz ve baş desteğine sahip.

Bu arada aracın tüm kapılarında bir litrelik şişeleri saklayacak alan tasarlanmış ve vites kolunun önünde ise iki bardak için de ayrı bir alan mevcut.

Arka koltukların 13 cm. hareket ettirilebiliyor ve 40:20:40 oranında katlanabiliyor olmasıyla 450 litrelik yükleme alanı 1309 litreye kadar arttırılabiliyor. Elektrikli bagaj kapağı ise konforu arttıran özelliklerden.

Aracın gelişen özelliklerine rağmen, MINI markasına has başarılı yol tutuş ve go-kart hissi veren sürüş özelliklerinden ödün verilmemiş. Sürüş güvenliği ve konforunu arttıran özelliklerden birisi ise yeni modelde renkli bir Head-Up display ekranın yer alması.

Yurtdışında iki benzin ve iki dizel motorlu versiyonu bulunan MINI Countryman model gamında ayrıca plug-in hibrid versiyonu da yer alıyor.

Ülkemizde şu anda sadece MINI Cooper Countryman ALL4 satışa sunulmuş durumda. MINI John Cooper Works Countryman ise istek üzerine sipariş edilebiliyor. ÖTV diliminin yüzde 110 olması nedeniyle JCW versiyonu 92 bin eurodan başlayan fiyat etiketine sahip.

MINI Cooper Countryman ALL4, 3 silindirli benzinli motora sahip. 1.5 litrelik motor, 136 HP güç ve 220 Nm tork sağlıyor. 6 ileri kademeli şanzımana sahip versiyonun 0-100 km/s hızlanması 9.6 saniyede gerçekleşiyor. 200 km/s hıza çıkabilen araç, 100 km’de 5.5 litre ortalama yakıt tüketimi değeriyle öne çıkıyor.

Aracın ALL4 çekiş sistemi ihtiyaç halinde torkun tamamını ön veya arka akslara aktarabiliyor ve araç her yol koşulunda dengeli bir sürüşe imkan veriyor.

Yeni MINI Countyman’de MID, SPORT ve GREEN sürüş modları arasında tercih yapılabiliyor.

MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN

Ailenin en güçlü ve asi üyesi hiç kuşkusuz John Cooper Works versiyonu.

Türkiye’ye siparişle yüzde 110 ÖTV dilimi nedeniyle 92 bin eurodan başlayan fiyat seçenekleriyle getirilebilen bu versiyon, 2.0 litrelik güçlü motoru, kendisine has sportif ve agresif tasarım detayları ve sürüş dinamikleriyle performans tutkunlarına hitap ediyor.

1998 cc hacmindeki motor, 5000 ile 6000 devir aralığında 231 HP güç ve 1450 ile 4500 devir aralığında 350 Nm tork değerine imza atıyor.

0-100 km/s hızlanmasını 6.5 saniyede gerçekleştiren MINI Hohn Cooper Works Countryman, 234 km/s hıza ulaşabiliyor. 6 ileri düz veya 8 ileri Steptronic şanzıman tercih edilebilen araç, 100 kilometrede ortalama 7.4 litrelik bir yakıt tüketimine ve 168 g/km emisyon değerine sahip.

Araç kendisine has geniş hava girişleriyle desteklenen ön tampon, motor kaputu üzerindeki yükselti ve ön ızgara üzerindeki JCW logosuyla ailenin diğer üyelerinden ayrılıyor. Kırmızı ve siyah renklerin kombinasyonuyla yollarda tüm meraklı bakışları üzerine çeken araç, 18 inç alaşım jantlar ve Brembo kaliperlere sahip.

Soğutma ve fren sistemleriyle aerodinamisi spor bir otomobile göre yeniden elden geçirilen aracın kokpitinde de spor koltuklar ve kırmızı dikişli deri döşemeler dinamik etkiye vurgu yapıyor.

Motor, süspansiyon ve aerodinami, John Cooper Works yarış uzmanlığı temelinde geliştirilmiş. ALL4 çekiş sistemine sahip araçta, hassas direksiyon sistemi ve gaz pedalı, şanzıman ve motorun hızlı tepkileri, egzozdan gelen etkileyici sesle sürüş keyfini ve adrenalini doruğa çıkarıyor.

Kısacası JCW Countryman fiyatını fazlasıyla hak ediyor.



Yazı: Önder Canözer Fotoğraflar: MINI

Mekan: Almanya – Avusturya – İtalya