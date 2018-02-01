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Hyundai Kona’nın satış fiyatı belli oldu

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Hyundai Kona

CARMEDYA.COM – Hyundai Kona’nın satış fiyatı belli oldu. Hyundai, Kona’nın ABD pazarı için satış fiyatlarını bu Mart ayında başlatacakları için açıkladı.

Hyundai Kona’nın satış fiyatı belli oldu

Hyundai Kona

Yeni Hyundai Kona giriş seviyesi modeli için 19.500 $’dan başlıyor. Otomobilde 2.0 litre 147 HP güç üreten motor bulunuyor. Bu motor altı ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Tüm tekerleklerden çekiş sistemi istiyorsanız fiyat 21.300 $ seviyesinde. Ekstra paketler için 1300 $ ücret müşterilerden talep ediliyor.

Hyundai Kona’nın en güçlü versiyonu, sadece yedi ileri çift kavrama otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. 1.6 litrelik bu motor 175 HP üretiyor. İki tekerden çekiş sistemiyle sunulan modelin fiyatı 24.700 $. Dört tekerlekten çekiş sistemi ile model 1300 $ daha ödemeniz gerekiyor. Hyundai’nin en yepyeni bir platforma dayanıyor. Daha geniş bir iç mekana sahip.
Gösterge tablosu standart olarak geliyor. Orta konsoldaki ekran Android Auto ve Apple CarPlay ile birlikte geliyor. Sirius XM Radio, HD Radio ve Blue Link LTE bağlantı hizmetleri de bu ekrandan sunuluyor. Daha önce de belirtildiği gibi, yeni 2018 Hyundai Kona’nın satışları bu Mart ayı itibariyle başlayacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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