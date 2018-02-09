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Hyundai Kona menzili ile etkileyecek

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA – Hyundai, yaklaşmakta olan Kona Electric modelinin ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Otomobil  27 Şubat’ta düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılacak.

Hyundai Kona menzili ile etkileyecek

Yeni elektrikli model 2018 Cenevre Motor Show’da öncesinde yapacak dijital bir etkinlikle tanıtılacak. Teaser görüntüsü bu günlerde basına sızdı. Detaylarına baktığımızda akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak, Hyundai de ilk teknik ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Otomobilde bilinen ve en dikkat çekici detay ise otomobilinin sürüş menzilinin 470 km olacağı. Yeni Hyundai Kona Electric modelinin eğlenceli bir sürüş karakteri sunması bekleniyor.  Ayrıca aktif güvenlik ve sürücü yardım teknolojileri ile görenleri kendisine hayran bırakacak. Hyundai, bu yaz Avrupa pazarında Kona Electric modelini piyasaya sürecek. Bu hamle ile marka kompakt ve tamamen elektrikli bir SUV’un ilk üreticisi olacak. Tek yapmamız gereken daha fazla ayrıntı için 27 Şubat’a kadar beklemek.

Alper Güler
2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
http://www.carmedya.com

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