CARMEDYA – Hyundai, yaklaşmakta olan Kona Electric modelinin ilk teaser görüntüsünü yayınladı. Otomobil 27 Şubat’ta düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılacak.

Hyundai Kona menzili ile etkileyecek

Yeni elektrikli model 2018 Cenevre Motor Show’da öncesinde yapacak dijital bir etkinlikle tanıtılacak. Teaser görüntüsü bu günlerde basına sızdı. Detaylarına baktığımızda akıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak, Hyundai de ilk teknik ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Otomobilde bilinen ve en dikkat çekici detay ise otomobilinin sürüş menzilinin 470 km olacağı. Yeni Hyundai Kona Electric modelinin eğlenceli bir sürüş karakteri sunması bekleniyor. Ayrıca aktif güvenlik ve sürücü yardım teknolojileri ile görenleri kendisine hayran bırakacak. Hyundai, bu yaz Avrupa pazarında Kona Electric modelini piyasaya sürecek. Bu hamle ile marka kompakt ve tamamen elektrikli bir SUV’un ilk üreticisi olacak. Tek yapmamız gereken daha fazla ayrıntı için 27 Şubat’a kadar beklemek.